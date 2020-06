Premiéra Conteho vypočúvali prokurátori, dôvodom je pomalé prijímanie opatrení počas pandémie

Talianskeho premiéra Giuseppeho Conteho vypočúvali prokurátori, ktorí vyšetrujú pomalé kroky vlády v dvoch mestách v provincii Bergamo v regióne Lombardsko na začiatku epidémie koronavírusu v Taliansku.

Lekári a virológovia tvrdia, že dvojtýždňové oneskorenie pri zavádzaní karantény v mestách Alzano a Nembro umožnilo vírusu šíriť sa v provincii, v ktorej zaznamenali v marci 571-percentný nárast úmrtí v porovnaní s priemerom za posledných päť rokov.

Hlavná prokurátorka Maria Cristina Rota dorazila v piatok ráno spolu so svojím tímom do úradu premiéra Palazzo Chigi v Ríme. Okrem Conteho by mala vypočúvať tiež ministrov vnútra a zdravotníctva. Taliansko zaznamenalo prvý domáci prípad 21. februára v provincii Lodi v Lombardsku. Vláda dala desať miest v provincii okamžite do karantény, aby zastavila šírenie vírusu.

Alzano a Nembro zaregistrovali prvé prípady o dva dni neskôr, 23. februára, avšak vláda v ich prípade podobné opatrenia neprijala ďalšie dva týždne, až kým 7. marca neuzavrela celé Lombardsko. Conte v tejto súvislosti pre taliansky denník La Stampa povedal, že konal na základe „vedy a svedomia“.