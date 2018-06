Taliansko a Malta odmietli prijať záchrannú loď Aquarius so stovkami migrantov

RÍM 11. júna (WebNoviny.sk) – Talianske a maltské úrady odmietli sprístupniť prístavy pre súkromnú záchrannú loď Aquarius, na ktorej palube sa nachádza 629 migrantov.

Štyristo z nich zachránilo talianske námorníctvo a na Aquarius, ktorý patrí mimovládnej organizácii SOS Méditerranée, ich priviezla pobrežná stráž alebo súkromné lode.

Zvyšných 229, medzi ktorými je 123 mladistvých bez sprievodu a sedem tehotných žien, vytiahla v sobotu v noci jej posádka. Loď sa však stále nachádza v Stredozemnom mori, keďže jej Taliansko i Malta odmietli dať povolenie zakotviť v ich prístavoch.

Migrantov vytiahli z mora pri pobreží Líbye

Malta prostredníctvom vyhlásenia uviedla, že Aquarius vytiahla migrantov z mora pri pobreží Líbye na mieste, kde vykonávajú pátracie a záchranné operácie talianske úrady.

Taliansky premiér Giuseppe Conte sa vyjadril, že sa osobne ozval svojmu kolegovi na Malte Josephovi Muscatovi, aby „sa ujal ľudskej pomoci osobám s ťažkosťami na palube Aquariusu“.

Muscat uviedol, že situáciu chápe, ale Conteho odmietol, čo podľa talianskeho politika „potvrdzuje neochotu Malty, a teda Európy, zasiahnuť a postarať sa o mimoriadnu situáciu“.

V Taliansku sa Aquarius so svojimi pasažiermi stretol s ostrým postojom krajne pravicovej Ligy, ktorá je koaličným partnerom v novej populistickej vláde Talianska a ktorá sľúbila, že zabráni tomu, aby sa z krajiny stal „utečenecký tábor Európy“.

„Oddnes Taliansko tiež začne hovoriť nie obchodovaniu s ľuďmi, nie obchodovaniu s nelegálnym prisťahovalectvom,“ napísal minister vnútra a líder Ligy Matteo Salvini v nedeľu na sociálnej sieti Twitter.

Vyhlásenie organizácie SOS Méditerranée

Salvini okrem toho v nedeľu vydal spoločné vyhlásenie z ministrom dopravy Danilom Toninellim, ktorý je členom Hnutia piatich hviezd, pričom v ňom uviedli, že je zodpovednosťou Malty, aby „otvorila svoje prístavy stovkám zachránených ľudí na lodi Aquarius“.

„Ostrov sa nemôže odvracať na druhú stranu. Stredozemné more je morom všetkých krajín, ktoré tomu čelia, a ona (Malta, pozn. SITA) si nemôže predstavovať, že Taliansko bude tomuto obrovskému fenoménu čeliť samo,“ uviedli ministri.

V súvislosti so situáciou sa v nedeľu konalo niekoľkohodinové stretnutie talianskych koaličných lídrov s premiérom. Po ňom, v nedeľu v noci, Conte uviedol, že Taliansko k lodi vyšle dva motorové člny so zdravotníckym tímom pre prípad, že by migranti potrebovali pomoc. O pustení Aquariusu do prístavu sa však nevyjadril.

Humanitárna organizácia SOS Méditerranée uviedla vo vyhlásení, že „dobre vzala na vedomie“ postoj Mattea Salviniho, o ktorom už skôr informovali talianske médiá. Loď podľa nej „stále čaká na definitívne inštrukcie ohľadom prístavu alebo bezpečnosti“. Ako tiež dodala, talianske záchranné orgány sa ozvali svojim kolegom na Malte, aby našli „najlepšie riešenie pre pohodu a bezpečnosť“ ľudí na palube lode.