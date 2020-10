Taliansko opäť zatvára štadióny pre fanúšikov, zákaz bude platiť minimálne mesiac

Aj do Talianska sa vo zvýšenej miere vrátila nákaza koronavírusom a pre šport v tejto krajine to znamená opätovný zákaz účasti fanúšikov na zápasoch. Aktuálne nariadenie vlády od pondelka 26. októbra zakazuje vstup fanúšikom na futbalové štadióny aj do dejísk ostatných športov.

Nariadenie bude platiť minimálne najbližší mesiac a neskôr sa situácia opätovne posúdi. Až dosiaľ bolo povolených maximálne 1000 divákov na športových podujatiach v Taliansku. S týmto počtom divákov sa aktuálne hrajú nedeľňajšie zápasy 5. kola Serie A.

Taliani od pondelka zatvoria aj telocvične a plavecké bazény. „Ide o jedno zo série nových opatrení talianskej vlády po tom, čo počet nových prípadov koronavírusu presiahol 20 000 za posledné dva dni,“ informovala agentúra AP.

Talianska najvyššia futbalová súťaž sa po letnom reštarte uplynulej sezóny dohrala bez divákov. Neskôr však vláda povolila čiastočný návrat fanúšikov na štadióny s tisíckou na každom zápase.