Taliban urobil krok k mierovej dohode s USA, súhlasil s dočasným prímerím v Afganistane

Militantné hnutie Taliban súhlasilo v nedeľu s dočasným prímerím v Afganistane, čím otvorilo dvere podpísaniu mierovej dohody so Spojenými štátmi. Oznámili to predstavitelia hnutia. Kedy by mohla byť dohoda podpísaná, však neuviedli.

Prímerie, požadované Washingtonom pred podpísaním akejkoľvek mierovej dohody, by umožnilo Američanom stiahnuť svojich vojakov z Afganistanu a ukončiť tak 18 rokov trvajúcu vojnu, pre USA najdlhšiu. Washington na oznámenie zatiaľ nereagoval.

Spojené štáty chcú, aby akákoľvek dohoda zahŕňala prísľub Talibanu, že sa z Afganistanu nestane základňa teroristov. Američania majú v súčasnosti v Afganistane približne 12-tisíc vojakov.

Prímerie by malo podľa odhadov trvať desať dní, nie je však jasné, kedy začne platiť. Podpísať ho musí ešte vodca Talibanu, s čím sa však počíta.