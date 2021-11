Tam, kde sa perú špinavé peniaze!

Toto je príbeh o finančnom svete, o akom ste doteraz ani netušili, v ktorom sa presúvajú miliardy dolárov, či eur. Príbeh o zrkadlových obchodoch, schránkových firmách a praní špinavých ruských peňazí. Špičkový špionážny triler od autora, ktorý hrá v tomto žánri aktuálne s najlepšími kartami.

Violončelistka .

Príbeh sa začína akčne, napínavo, bez nejakých zbytočných rečí. Miliardár a mediálne známy odporca Kremľa Viktor Orlov, kedysi najbohatší človek v Rusku, musel opustiť rodnú krajinu a uchýliť sa do prepychovej rezidencie v londýnskej štvrti Chelsea. Napriek tomu, že ho stráži ozbrojená ochranka, v jeden daždivý letný večer ho nájdu v pracovni mŕtveho. Otrávili ho novičokom. Podľa britskej tajnej služby je páchateľkou Orlovova zamestnankyňa, prominentná investigatívna reportérka.

Christopher sa usmial. „Bola to látka známa ako novičok. Je to…“

„Binárna chemická zbraň, vyvinutá v Sovietskom zväze v sedemdesiatych rokoch. Vedci, ktorí ju vytvorili, tvrdili, že je päťkrát až osemkrát smrteľnejšia ako VX, čo z nej robí dosiaľ najnebezpečnejšiu zbraň.“

„Skončila si?“

„Ako sa Rusom podarilo prepašovať novičok do Viktorovej pracovne?“

„Dokumenty, čo si videla na jeho stole, boli pokryté jemným práškovým novičokom.“

„Čoho sa týkali?“

„Zdá sa, že ide o akési finančné záznamy.“

„Ako sa tam dostali?“

„Nuž,“ odpovedal Christopher, „to je na celej záležitosti najzaujímavejšie.“

Daniel Silva. Foto: Bux.sk

Gabriel Allon, ktorý Viktorovi vďačí za svoj život, je však presvedčený, že kolegovia z MI6 sa fatálne mýlia, a vydá sa hľadať skutočných priateľových vrahov. Aby uspel, musí sledovať tajné toky špinavých peňazí, a tak si prizve na pomoc krásnu Isabel Brennerovú, nadanú violončelistku a špičkovú analytičku RheinBank, „najšpinavšej banky sveta“.

Vymyslia perfektný plán, ako nachytať pravú ruku ruského prezidenta Vladimira Putina, ktorý má pod palcom všetky jeho peniaze. Rabuje štátny majetok a lup si ukladá na západe, najmä v najšpinavšej banke sveta… Práve on má na rukách krv, dlhé roky bol nedotknuteľný a cez jeho prsty prešlo toľko peňazí, aké si neviete ani predstaviť.

Nebezpečné pátranie po pravde zavedie tím okolo Gabriela Allona z Londýna do Amsterdamu, Zürichu, Paríža, Ženevy a napokon do Washingtonu. Dostanú sa na stopu neslýchaného násilného činu, ktorý by mohol ohroziť stabilitu svetového poriadku…

Violončelistka sa číta jedným dychom. Ak milujete premyslené trilery zo súčasnosti, napínavé zápletky, svet financií a tajných služieb – siahnite po tejto knihe.

Daniel Silva má skvelý prehľad o pozadí tajných služieb, naštudoval si finančné pozadie a do príbehu pridáva aj humor, či iróniu. To vie osviežiť mnohé dialógy a výborne sa to dopĺňa s napínavými pasážami.

Čo sú to zrkadlové obchody?

„Zrkadlové obchody.“

„Zrozumiteľnejšie, prosím.“

„Povedzme, že pochybný Rus má kopu špinavých rubľov a potrebuje ich vymeniť za doláre. Nemôže s nimi zájsť do miestnej cestovnej kancelárie, a tak ich dá k dispozícii maklérskej firme, ktorá ich využije na kúpu veľkého množstva spoľahlivých akcií v RheinBank-Moskva. O niekoľko minút nato zástupca maklérskej firmy, dajme tomu na Cypre, predá rovnaký počet akcií londýnskej pobočke RheinBank, a tá ho vyplatí v dolároch. Jeden obchod je zrkadlovým obrazom druhého, preto ten názov.“

Milan Buno, knižný publicista

Informačný servis