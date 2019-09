Tamara Šimončíková Heribanová získala Cenu Slovenského centra PEN 2019 za román Pendleri

Novinárke a autorke šiestich prozaických kníh Tamare Šimončíkovej Heribanovej udelili Cenu Slovenského centra PEN za román Pendleri, ktorý vyšiel v roku 2018 v Ikare.

V ocenenej próze sa objavujú témy slobody pohybu, migrácie, vlastenectva a kozmopolitizmu. Podľa nestora slovenskej literatúry, predsedu odbornej poroty Antona Hykischa je román dôstojným umeleckým dokumentom o našom živote v nových podmienkach slobody a priam symbolicky sa viaže k 30. výročiu novembrových udalostí roku 1989.

Odborná porota:

Predseda, spisovateľ Anton Hykisch

Spisovateľka, literárna vedkyňa a pedagogička prof. Mária Bátorová

Básnik, esejista Ireney Baláž

V prítomnosti prezidenta SC PEN, básnika, prekladateľa a dramatika Milana Richtera a niekoľkých desiatok spisovateliek a spisovateľov slávnostne odovzdali spisovateľke Tamare Šimončíkovej Heribanovej Cenu SC PEN za jej poslednú knihu Pendleri, ktorá bola vydaná vo vydavateľstve IKAR.

Vysoké ocenenie pre Pendlerov

„Kniha Pendleri si zasluhuje uznanie z viacerých hľadísk. Autorka si zvolila závažnú tému stretnutia dvoch svetov – komunizmom zdeptaného Východu a akože slobodného Západu. Túto situáciu osvetľuje z hľadiska najmladšej generácie, generácie našich detí. Musím povedať, že Tamara Šimončíková Heribanová ovláda majstrovstvo románu. Vysoko oceňujem premyslenú výstavbu a štruktúru diela. Kniha je plná napätia, prečítal som ju na jeden jediný dúšok,“ vyjadril sa pri odovzdávaní ceny predseda poroty, spisovateľ A. Hykisch.

Za významný faktor pri rozhodovaní Hykisch považuje etické posolstvo Pendlerov.

„Bez pátosu a s nadhľadom zobrazuje úskalia „absolútnej“ slobody bez mravných limitov. Tento román je dôstojným umeleckým dokumentom o našom živote v nových podmienkach slobody. Priam symbolicky sa viaže k 30. výročiu novembrových udalostí roku 1989. Tamara odviedla prozaický výkon, ktorý si plne zaslúži vysoké ocenenie Slovenského centra PEN,“ dodal uznávaný spisovateľ.

Prvé dotyky s realitou…

Tamara Šimončíková Heribanová, ktorá pri písaní vychádzala z vlastnej skúsenosti študentky, ktorá po otvorení hraníc denne dvakrát ukazovala na hraničných prechodoch cestovný pas, si významné literárne ocenenie veľmi váži.

„Z celého srdca ďakujem za podporu. Kniha stavia na jednej z mojich najsilnejších spomienok na študentské roky, na radosti i trápenia, ktoré mnohí prežívali na trase Bratislava Viedeň. Je to aj spomienka na prvé dotyky s realitou po takzvanej nežnej revolúcii. Knihu som najskôr písala len pre seba, cítila som istú nutnosť vnútorne sa vyrovnať s niektorými udalosťami, revitalizovať zdanlivo zabudnuté. Nečakala som takú silnú spätnú väzbu, o to viac sa teším z reakcií na knihu. Takisto blahoželám kolegom, ktorí získali tento rok za svoju literárnu tvorbu prémie SC PEN,“ vyjadrila sa Šimončíková Heribanová.

Prémiou SC PEN boli za rok 2019 ocenení spisovatelia Juraj Šebesta, Martin Chudík a Miroslav Demák.

Povedali o románe Pendleri:

„Na Šimončíkovej prozaických horizontoch sa čoraz nástojčivejšie, ale aj vierohodnejšie zjavujú výzvy smerujúce k naozaj podstatným veciam ľudskej existencie, k pochopeniu moderného človeka, ktorý napriek mnohým nenájdeným istotám neprestal hľadať. Pendleri sú kritickou prózou, preto aj ich hľadačská razancia má čo povedať dnešnému priveľmi náhlivo napredujúcemu svetu.“

Alexander Halvoník, literárny kritik a spisovateľ, Slovenské pohľady 4/2019

„Je to spomínanie na časy, keď sloboda aj u nás dostávala po hlave od moci a mnohí mladí sa mohli cítiť ako imigranti, ktorí chodia po vzdelanie do lepšieho sveta. A narazia pritom aj na veci, ktoré sú viac školou života, než skloňovaním plusquamperfekta… Tamara Heribanová napísala výbornú knihu o nás, našej minulosti a o tom, že každý z nás skrýva spomienky, na ktoré by radšej zabudol. Ale niekedy sa to nedá. Možno pri tejto knihe sa vám nebude dať zaspať. Ani nie tak z toho, čo sa deje v knihe, ako z toho, čo vám vyplaví vaša hlava.“

Martin Kasarda, spisovateľ, novinár, docent na Fakulte masmédií Paneurópskej vysokej školy

„Román Pendleri je bilančným pohľadom na minulosť a prítomnosť generácie tzv. mileniálov, pre ktorú je voľný pohyb v zjednotenej Európe už všednou realitou… Autorka zachytáva nárast osamelosti, individualizmu, ale aj extrémizmu v spoločnosti. Podstatu týchto javov pomenúva neraz metaforicky. Pátranie po stratenej Anne tvorí základný motív príbehu a súčasne mu dodáva napätie.“

Jozef Dado Nagy, literárny publicista

Tamara Šimončíková Heribanová je autorkou próz Predavačky bublín, Bola to len láska, Malá doba ľadová, Pendleri a kníh pre deti Misia Eva, prísne tajné a Misia Eva v Thajsku, ktoré boli zaradené medzi najkrajšie detské knihy Slovenska.

Jej poviedky boli preložené a publikované v antológiách a časopisecky v Rakúsku, Holandsku, Srbsku, Česku, Portugalsku a na Taiwane.

Osem rokov pracovala v časopise EMMA, jej rozhovory, reportáže, eseje a stĺpčeky vyšli v ELLE Czech, GQ Portugal, VOGUE Portugal a VOGUE Czechoslovakia. Tamara študovala komunikačné vedy a žurnalistiku na viedenskej univerzite, germanistiku na univerzite v Utrechte a marketingovú komunikáciu na Univerzite Komenského. Je internou doktorandkou v Ústave svetovej literatúry SAV

V posledných rokoch sa popri literatúre a publicistike intenzívne venuje kultúre tradičného odevu roľníckej spoločnosti pod hlavičkou VOGUE Portugal.

