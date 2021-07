Tampa Bay obhájila Stanleyho pohár, Černák ho získal už druhýkrát za sebou (video+foto)

Hokejistom klubu Tampa Bay Lightning sa podarilo obhájiť Stanleyho pohára v zámorskej NHL a obranca Erik Černák sa stal tretí slovenským hráčom, ktorý má na svojom konte aspoň dve tieto trofeje.

„Blesky“ v stredajšom piatom finále play-off kanadsko-americkej profiligy zdolali Montreal Canadiens 1:0 gólom Rossa Coltona z 34. minúty a celú sériu ovládli 4:1 na zápasy. Pred Černákom dvakrát získal Stanleyho pohára Tomáš Kopecký, jeho trojnásobným víťazom je Marián Hossa.

Stamkos nemá slov

„Je to neuveriteľné. Bude to znieť ako klišé, ale naozaj nemám slov. Dvakrát sme ovládli boje o Stanleyho pohár, prvýkrát po náročnom závere sezóny v bubline a druhýkrát v ročníku, keď sme si zažili vzostupy aj pády. Naozaj neuveriteľné,“ komentoval kapitán víťazného mužstva Steven Stamkos na webe NHL. Pred „bleskami“ dvakát za sebou vyhrali Stanleyho pohár hokejisti Pittsburghu Penguins v ročníkoch 2015/2016 a 2016/2017.

Erik Černák v záverečnom súboji sezóny odohral 22:02 min a bol tretím najvyťaženejším bekom domácich, k dvom trestným minútam pridal aj tri strely na bránku, jednu zblokovanú strelu a štyri fyzické strety.

Vasilevskij zneškodnil 21 strield

Jedným z hrdinov duelu bol ruský brankár Andrej Vasilevskij, ktorý v stredu zneškodnil všetkých 21 striel hostí, vyhlásili ho za najužitočnejšieho hráča celej vyraďovacej časti a ako štrnásty gólman histórie získal Conn Smythe Trophy.

„V ostatných dvoch ročníkoch sme boli počas celého play-off konzistentní. Mal som pred sebou skvelú defenzívu, čo mi dodávalo sebavedomie a v každom súboji sa sa spoluhráčom snažil pomôcť,“ skonštatoval 26-ročný Rus.

Hokejista Tampy Bay Lightning Ross Colton (vpravo) sa teší zo streleného gólu do brány Montreal Canadiens počas piateho finálového zápasu NHL. Tampa, 7. júl 2021 Foto: SITA/AP/Phelan Ebenhack

Stanleyho pohár získali po 282 dňoch

Lightning získali Stanleyho pohár po 282 dňoch, v minulej sezóne sa z neho tešili až 28. septembra 2020. Americký útočník Patrick Maroon sa stal prvým hokejistom v expanznej ére súťaže, ktorý počas troch po sebe idúcich sezón získal Stanley Cup a podarilo sa mu to v rozdielnych družstvách.

V roku 2019 sa mu podarilo vo farbách St. Louis Blues, v ostatných dvoch ročníkoch v tíme Tampy Bay Lightning. V minulosti trikrát bez prerušenia získal túto trofej Mike Bossy, Clark Gillies, Denis Potvin, Billy Smith a Bryan Trottier v tíme New York Islanders, uspeli dokonca štyrikrát za sebou v rokoch 1980 – 1983. Ani do záverečného duelu finále nezasiahol v zdolanom tíme slovenský útočník Tomáš Tatar.

Najproduktívnejší bol Kučerov

Najproduktívnejším hráčom play-off sa stal z víťazného družstva Rus Nikita Kučerov, ktorý v 23 zápasoch nazbieral 32 bodov za 8 gólov a 24 asistencií, nasledovali ho spoluhráči Brayden Point (14+9), Steven Stamkos (8+10), Victor Hedman (2+16) a Alex Killorn (8+9).

Najlepším strelcom vyraďovačky sa so štrnástimi gólmi Brayden Point, ktorý ako jediný strelil dvojciferný počet gólov. Erik Černák v celom play-off absolvoval 21 duelov a pripísal si v nich jeden presný zásah a deväť asistencií, pričom práve slovenský obranca gólovo otvoril celú finálovú sériu.

Ducharme je hrdý na svojich zverencov

Pred Kučerovom a Pointom sa len piatimi hráčom histórie podarilo dvakrát za sebou ovládnuť produktivitu resp. poradie strelcov v dvoch play-off za sebou. Pred Kučerovom bol dvakrát za sebou najproduktívnejší Mario Lemieux z Pittsburghu v rokoch 1991 a 1992, medzi strelcami Jari Kurri z Edmontonu v rokoch 1987 a 1988.

Tréner kanadského družstva Dominique Ducharme po sérii poznamenal, že je na svojich zverencov hrdý. „V šatni som im povedal, že sme si museli prejsť rôznymi skúškami. Rástli sme však ako tím a to chceme využiť aj v budúcnosti. Radi by sme sa opäť dostali do finále, no s odlišným konečným výsledkom,“ povedal Ducharme, ktorý v play-off vynechal šesť duelov svojho mužstva, keď bol v karanténe kvôli nákaze ochorením COVID-19.

Gólman Montrealu Canadiens Carey Price (31) chytil puk počas piateho finálového zápasu NHL. Tampa, 7. júl 2021 Foto: SITA/AP/Gerry Broome