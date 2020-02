Tampa Bay v NHL ničí súperov, Sekera sa vrátil do zostavy Dallasu a Benn sa blysol hetrikom (video)

Dvaja slovenskí hokejisti sa predstavili v utorkových zápasoch NHL, ale nebodovali. Erik Černák aj Andrej Sekera sa však so svojimi mužstvami tešili z víťazstiev.

Tampa Bay s Černákom v zostave vyhrala na ľade Pittsburghu 2:1 po predĺžení a Dallas so Sekerom doma uspel proti Caroline 4:1. Ďalší slovenský obranca Martin Marinčin bol iba medzi náhradníkmi v súboji Toronto – Arizona, ktorý sa skončil domácim triumfom 3:2 po predĺžení.

Pittsburghu síce v prvej tretine zafungovala presilovková spolupráca medzi Jevgenijom Malkinom a Sidneym Crosbym, ale bol to jediný gól Penguins v zápase proti Tampe Bay. Rozbehnutí hostia pridali ôsme víťazstvo v sérii vďaka gólu Yanniho Gourda v predĺžení a vo Východnej konferencii sú už druhí len 1 bod za lídrom z Bostonu.

Cooper pochválil Vasilevského

Ruský brankár Andrej Vasilevskij predviedol 35 zásahov a zabodoval v devätnástom zápase v rade, v ktorom nastúpil. Černák v obrane víťazného tímu odohral 23:23 min s bilanciou 1 strela na bránku, 2 „hity“, 2 zablokované strely.

„V americkom futbale je to quarterback a v hokeji brankár. Je obrovskou súčasťou tímu. Perfektná obranca neexistuje a vždy potrebujete niekoho, kto vás vzadu podrží. Vasilevskij to robí už spred Vianoc až doteraz. Je to pôsobivé divadlo,“ zložil poklonu svojmu brankárovi tréner Tampy Bay Jon Cooper na webe NHL.

„Andrej je najlepší brankár v súťaži. Sme šťastní, že sa mu tak dlhodobo darí. Je pozoruhodné, v akom veľkom počte zápasov si dokázal pripísať aspoň bod,“ povedal na adresu spoluhráča švédsky líder obrany Tampy Bay Victor Hedman.

Benn strelil hetrik

Vedenie tímu Lightning popri radosti z ďalšieho víťazstva nepotešili zranenia až dvoch hráčov. Elitný ruský útočník Nikita Kučerov aj mladý Kanaďan Anthony Cirelli museli predčasne dolu z ľadu pre problémy v dolnej časti tela.

Kučerov sa musel porúčať po kolízii s obrancom Pittsburghu Jackom Johnsonom, ešte predtým si stihol pripísať 43. asistenciu v sezóne a predĺžiť bodovú sériu na 12 zápasov. Počas nej nazbieral 10 gólov a 11 asistencií.

Do zostavy Dallasu sa po týždňovej pauze vrátil skúsený obranca Andrej Sekera. V súboji proti Caroline (4:1) si počas 15:34 min pripísal dve strely na bránku. Hokejisti Stars vyhrali štvrtý z posledných šiestich zápasov najmä vďaka hetriku kapitána Jamieho Benna.

Domáci skórovali v piatom zápase za sebou z presilovky, proti Hurricanes využili dokonca dve početné výhody. Jediný gól hostí strelil mladý Fín Sebastian Aho, ktorý skóroval v šiestom zápase v rade.

Bouwmeester skolaboval

Súboj medzi hokejistami Anaheimu a St. Louis predčasne ukončili ešte v prvej tretine. Dôvodom bol kolaps obrancu hostí Jaya Bouwmeestra, ktorý sa na striedačke natiahol za fľašou s vodou a potom spadol na zem.

Skúseného 36-ročného beka ihneď oživovali a podľa prvých informácií stanice Fox Sports ho v bdelom stave previezli sanitkou do nemocnice. Do konca prvej tretiny v Honda Center vtedy chýbalo 7:50 min a na ukazovateli skóre bol stav 1:1. Hráči oboch tímov odišli do šatní a rozhodcovia oznámili prerušenie zápasu, resp. jeho odklad na neskorší termín.

„Zápas medzi St. Louis Blues a Anaheimom Ducks odložili z dôvodu lekárskeho pohotovostného zásahu v čase 12:10 min v prvej tretine. Týkal sa obrancu hostí Jaya Bouwmeestra. O náhradnom termíne sa rozhodne v dohľadnom čase,“ píše sa vo vyhlásení vedenia NHL.

Výsledky – NHL

utorok

Anaheim – St. Louis 1:1

* nedohrané pre kolaps obrancu hostí Jaya Bouwmeestra

Pittsburgh – Tampa Bay 1:2 po predĺžení (1:0, 0:1, 0:0 – 0:1)

* Erik Černák (Tampa Bay) odohral 23:23 min, 1 strela na bránku, 2 „hity“, 2 zablokované strely

Toronto – Arizona 3:2 po predĺžení (1:1, 0:1, 1:0 – 1:0)

* Martin Marinčin (Toronto) bol medzi náhradníkmi

Dallas – Carolina 4:1 (1:1, 2:0, 1:0)

* Andrej Sekera (Dallas) odohral 15:34 min, 2 strely na bránku

New Jersey – Florida 3:5 (1:2, 2:3, 0:0)

New York Islanders – Philadelphia 5:3 (3:0, 0:2, 2:1)

Winnipeg – New York Rangers 1:4 (0:1, 0:1, 1:2)

Minnesota – Vegas 4:0 (2:0, 2:0, 0:0)

Colorado – Ottawa 3:0 (1:0, 0:0, 2:0)

Edmonton – Chicago 5:3 (2:2, 2:1, 1:0)