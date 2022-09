Tancujúca predavačka z Kauflandu presvedčila porotu a získala zlato

Jubilejný 20. ročník Zlatého Středníka, ktorý okrem iného hodnotí najlepšie komunikačné projekty z Čiech a Slovenska, už pozná svojich víťazov. Jedným z držiteľov ikonickej zlatej sošky je spoločnosť Kaufland, ktorá s kampaňou od agentúry This is Locco získala prvé miesto v kategórii Najlepšie využitie sociálnych sietí a influencer marketingu.

Video so sympatickou „tetou“, veselo tancujúcou v uličkách predajne Kaufland, videlo na sociálnych sieťach viac ľudí, než najúspešnejšie Rytmusove reels a väčšinu videí kráľovnej sociálnych sietí, Queen Plačkovej. Namiesto celebrít to dokázala pomerne neznáma slovenská ochotnícka herečka Daniela Gudabová a kreativita tvorcov, ktorí sa nebáli vyskúšať niečo nové.

„Využili sme netradičnú súťažnú mechaniku, keď ľudia pridávali k tancujúcemu videu vlastnú hudbu. Dokázali sme tak, že claim „S Kaufland Card je za hviezdu každý“ skutočne platí,“ vysvetľuje Juraj Kováč, Kreatívny riaditeľ z agentúry This is Locco.

Výsledkom bolo vyše 465 000 videní jedného reel na Instagrame. Z tohto čísla sa nejednému marketérovi zatočí hlava. Hoci ide o pomerne nové médium, agentúra s podporou Kauflandu prostredníctvom krátkeho videa nadviazala na prebiehajúcu kampaň „S Kaufland Card je za hviezdu každý“. Tentokrát však priestor nedostala Zdena Studenková ani Mišo Hudák, ale práve bežní zákazníci.

„Virálne video bolo úspešné nielen vďaka engagementu, ale tiež jasnému napojeniu na brand. Keďže tancujúca predavačka mala na chrbte veľké logo Kauflandu, dostali sme product placement do online priestoru spôsobom, na ktorom sa cieľové publikum dobre pobavilo a navyše za prakticky nulové mediálne náklady,“ dodáva Juraj Kováč.

Pre Kaufland nie sú netradičné kampane žiadnou novinkou. V minulom roku sa v rovnakej súťaži umiestnil na striebornej priečke so svojím „Džastinom Výberom“. Či už ide o vtipné videá a spolupráce s influencermi alebo aktuálne kampane, do ktorých boli namiesto známych tvárí zapojení kamionista Jožko alebo spomínaná pani predavačka, obľúbenému reťazcu sa darí oslovovať svoje publikum láskavým humorom a dobrým nápadom.

„Máme radosť, že sa z úspechu Tancujúcej predavačky môžeme tešiť nielen doma, ale aj u našich susedov. Za zisk prvého miesta na Zlatom Středníku okrem agentúry This is Locco ďakujeme predovšetkým našim sledovateľom na sociálnych sieťach, ktorí si „tetu“ z Kauflandu doslova zamilovali a šírili ju medzi svojimi známymi. To bolo koniec koncov aj naším zámerom,“ hovorí Samuel Machajdík, hovorca Kaufland Slovensko.

