Tanečné trio Years & Years roztancuje festival Colours of Ostrava

BRATISLAVA 22. marca (WebNoviny.sk) – Energické tanečné elektropopové trio Years & Years, niekoľkokrát nominované na Brit Awards, dopĺňa zostavu hviezd tohtoročného festivalu Colours of Ostrava.

Years & Years vedie spevák, hudobník a herec Olly Alexander, ktorý patrí v súčasnej dobe k ikonám a neprehliadnuteľným hudobným hovorcom LGBT komunity. Kým kapela zvíťazila v BBC Radio 1 Sound of 2015, s predajne úspešným debutom Communion sa vyšplhala na vrchol britskej hitparády a získala štyri nominácie na Brit Awards, Olly sexuálnu orientáciu príliš nevystavoval.

Pri postupnej snahe zistiť, kto je a čo pre neho znamená byť gay, došiel k verejnému coming outu na festivale v Glastonbury.

Film Growing Up Gay

V dokumentárnom filme Growing Up Gay otvorene prehovoril o svojej sexualite, mladosti sprevádzanej šikanovaním, depresiami a bulímiou. “Jednu vec si vyčítam, že som neurobil skôr: že som sa nikomu nezveril, s nikým som sa o tom neporozprával. Nezabudnite, že nie ste sami,” zveril sa Olly, lámajúci od tej chvíle ďalšie tabu.

Videoklipy Years & Years prešli v neskrývanú oslavu queer komunity aj Ollyho identity. Ten sa po novom priklonil k výstrednému extravagantnému oblečeniu a štylizácii.

Napríklad na ceremoniál tohtoročných Brit Awards, kde bolo trio nominované okrem iného na kapelu roka, prišiel v dlhom bielom plášti lemovanom perím. Po boku s “normálne” oblečenými spoluhráčmi – basgitaristom Mikey Goldsworthom a hráčom na klávesy Emre Türkmenom – položili otázku: “Kto je tu Freddie Mercury?”

Výnimočné videoklipy

Album Palo Santo (Posvätné drevo) futurologicky skúma život na vzdialenej planéte, kde sú ľudské bytosti už vzácnosťou. Po hudobnej stránke zostávajú ale Years & Years na zemi: verní hedonistickému synthpopu 90. rokov s prímesou R&B.

Album sprevádza niekoľko výnimočných videoklipov a krátky trailer, v ktorom rozpráva slávna britská herečka Judi Dench, Ollyho bývalá kolegyňa na javisku.

“Chceli sme rozprávača pre náš trailer k Palo Santo, niekoho kto stelesní všemocnú Matku nášho androidného sveta. Judi bola naša prvá voľba. Jej hlas je ikonický, tak tajuplný a zmyselný,” povedal Olly, jedna z najvplyvnejších popových queer ikon dnešnej doby, považujúci sexualitu za súčasť svojho hudobného vyjadrovania a identity.

Colours of Ostrava 2019

Osemnásty ročník festivalu Colours of Ostrava sa uskutoční od 17. do 20. júla 2019 opäť v úchvatnom industriálnom areáli ostravských Dolních Vítkovic.

Vystúpia napríklad The Cure a Florence + The Machine a potom aj, Rag’n’Bone Man, Mogwai, Mariza, Rosalía, MØ, John Butler Trio, Richie Hawtin Closer, Shaka Ponk, Xavier Rudd, Ólafur Arnalds, Tom Walker, Lewis Capaldi, Kronos Quartet, Hiromi, Sons of Kemet XL, Mathias Eick, Paolo Fresu Devil Quartet, Gang of Youths, John Butler Trio, Richie Hawtin Closer, Shaka Ponk, Xavier Rudd, Ólafur Arnalds, Cory Henry &The Funk Apostles, Calypso Rose, Gang of Youths.

Na Electronic stage sa napríklad predstavia TOKiMONSTA, Enrico Sangiuliano, Nicola Cruz, Emily Dust alebo David August a rada ďalších. Program na 21 scénach ponúkne cez 350 programových bodov – pri koncertoch viac ako 120 zahraničných a domácich kapiel taktiež diskusie v rámci medzinárodného fóra Meltingpot, divadlá, workshopy, filmy, výtvarné inštalácie a ďalšie sprievodné aktivity.

Informácie pochádzajú od PR manažéra festivalu Zdenka Hanouta a z archívu agentúry SITA.