Tanky do mesta nepatria, kritizuje Klus a na vojenskej prehliadke na výročie SNP sa nezúčastní

Tanky, vozidlá pechoty, delostrelecké systémy, stíhačky, dopravné lietadlá či vrtuľníky. To všetko predvedie Ministerstvo obrany SR v rámci vojenskej prehliadky pri príležitosti osláv 75. výročia Slovenského národného povstania už najbližší štvrtok v Banskej Bystrici.

Pamiatka účastníkov SNP

Okrem vojenskej techniky bude na prehliadke aj 1 500 profesionálov. S vojenskou prehliadkou súhlasí v zásade aj odborník na obranu zo strany Spolu-občianska demokracia Pavel Macko. Podľa jeho slov je potrebné si uctiť pamiatku účastníkov SNP, ktorí nebojovali preto, aby sa dostali do funkcií či získali moc.

Macko však spomenul aj niektoré nedostatky, ktoré pripravovanú prehliadku sprevádzajú. Bývalý vysokopostavený generál Macko velil poslednej prehliadke, ktorá bola pred desiatimi rokmi v Bratislave.

Naopak, na prehliadke sa nezúčastní poslanec a rodený Banskobystričan Martin Klus (SaS). Ako uviedol na svojom facebookom profile, myslí si, že takáto forma osláv SNP nie je pre 21. storočie moderného demokratického štátu prijateľná. Rezort obrany minie na oslavy SNP vyše 106-tisíc eur.

Obmena techniky bola zanedbávaná

„Viem, že mnohí v civile budú namietať, že vojenské defilé pri príležitosti 75. výročia Slovenského národného povstania je zbytočná megalománia alebo prežitok totalitného režimu. Nie je to tak. Niektoré problémy a detaily môžeme kritizovať, alebo si rozobrať neskôr. Je dobré si uctiť pamiatku predkov, ktorí neváhali obetovať aj to najcennejšie za slobodu pre národ a pre svojich potomkov. Robia tak aj iné národy, malé či veľké. Veľkosť národa nemá len geografické a demografické rozmery, ale hlavne je daná veľkosťou svojho ducha národa,“ uviedol Macko. Podľa jeho slov náklady na prehliadku súvisia aj s tým, že obmena techniky bolo dlhodobo zanedbávaná.

„Väčšina z tých veľkých dodatočných nákladov nie je pre prehliadku, ale je to dobiehanie toho, čo ministerstvo dlhodobo zanedbalo. Opravy techniky a doplnenie výstroje, ktoré by sa inak neudiali, keby nebolo prehliadky. Bohužiaľ. Ak by ozbrojené sily boli v dobrom stave, tak priame náklady by boli podstatne nižšie,“ dodal generál.

Ministerstvo obrany SR pri plánovaných oslavách pripomína, že nepôjde o ukážku vojenskej sily. „Ministerstvo striktne odmieta spájanie vojenskej prehliadky s akoukoľvek demonštráciou sily. Práve naopak, vojaci si chcú aj takýmto spôsobom uctiť pamiatku hrdinov, ktorí bojovali za rovnaké princípy a idey, ktoré sú dnes piliermi vojenských tradícií Slovenskej republiky. Boj za mier, demokraciu, rovnosť a predovšetkým boj proti fašizmu,“ uviedla ešte pred časom pre agentúru SITA hovorkyňa rezortu obrany Danka Capáková.

Forma osláv nie je podľa Klusa prijateľná

Martin Klus už avizoval, že si vojenskú prehliadku nepozrie. Teší ho však, že tento rok príde k rozšíreniu kapacity a dopoludňajšie aktivity budú dôstojné.

Na tejto časti programu sa aj zúčastní. Problém má s vojenskou prehliadkou. Spolu s platformou „Nie v našom meste“ zdieľa názor, že takáto forma osláv SNP nie je pre 21. storočie moderného demokratického štátu prijateľná, a ani neprezentuje skutočný stav armády, čo je v rozpore s hodnotami pravdivosti a férovosti.

„Rovnako ako aktivisti, aj ja by som rád pripomenul, že posledný presun vojenských tankov mestom sa naposledy udial v roku 1968. Po 51 rokoch to tu dnes v rámci generálky máme opäť a vo štvrtok popoludní naostro. Napriek tomu, že si príslušníkov našich ozbrojených síl a ich službu vlasti úprimne vážim, rozhodol som sa však na tejto časti osláv nezúčastniť,“ napísal poslanec.

Na vojenskej prehliadke bude viac ako 200 kusov pozemnej vojenskej techniky a 15 kusov leteckej. Prehliadka bude 29. augusta od 15:00.