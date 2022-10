Taraba presunie hlasovanie o predčasných voľbách na november, chce získať Sulíka na svoju stranu

Opoziční poslanci ma vyzvali, aby som hlasovanie za novelu o predčasných voľbách posunul na novembrovú schôdzu. Pre agentúru SITA to povedal nezaradený poslanec a predseda strany Život – Národná strana (Život-NS) Tomáš Taraba.

Rokovania so Sulíkom

Dôvodom presunutia je podľa poslanca obava, či líder strany Sloboda a Solidarita (SaS) Richard Sulík a jeho poslanci za návrh zahlasujú.

„Ak by to teraz neprešlo kvôli Sulíkovi, na pol roka by sa táto téma spratala zo stola. Presunuli sme to preto, aby bol priestor na rokovanie so Sulíkom,“ povedal Taraba.