Tarkovič nevyužil podľa Kováčika svoju príležitosť tak, ako sa čakalo, rozhodnutie o novom trénerovi nebude rýchle

Prezident Slovenského futbalového zväzu (SFZ) Ján Kováčik v stredu zdupľoval utorkové vyjadrenie výkonného výboru SFZ o dôvode odvolania Štefana Tarkoviča z postu trénera slovenskej futbalovej reprezentácie.

„Dôvodom na tento krok boli opakovane nedostatočné výsledky a neuspokojivé výkony, ktorými mužstvo nenadviazalo na herný prejav z jesene 2021, predovšetkým z kvalifikačných zápasov s Ruskom a Chorvátskom,“ zaznelo po zasadnutí VV SFZ, šéf slovenského futbalu v stredu povedal: „Štefanovi Tarkovičovi sme dali kontrakt, pretože v jeseni 2021 sme videli dobrý trend, odohrali sme výborné zápasy proti Chorvátom či vonku proti Rusom. Všetci sme si želali, aby v tomto trende reprezentácia pokračovala. Keďže sa tak nestalo, rozhodnutie bolo logické a nepotrebuje ďalší komentár.“

Neúspešné Euro aj kvalifikácia

Štefan Tarkovič viedol futbalovú reprezentáciu SR od októbra 2020. Slováci pod jeho vedením v roku 2021 neuspeli v kvalifikácii o postup na MS 2022.

V H-skupine obsadili tretiu priečku za Chorvátmi a Rusmi, avšak, pred Slovincami, Malťanmi a Cyperčanmi. V desiatich dueloch získali 14 bodov za tri víťazstvá, päť remíz a dve prehry.

Predtým na majstrovstvách Európy slovenský tím nepostúpil z E-skupiny, keď zdolal Poliakov a podľahol Švédom aj Španielom. Tarkovič v decembri 2021 predĺžil kontrakt do konca decembra 2023.

Slováci v Lige národov 2022/2023 v piatok 3. júna v srbskom Novom Sade zdolali Bielorusov 1:0, no o tri dni neskôr doma v Trnave podľahli výberu Kazachstanu 0:1

Tím povedú Slovák s Mintálom

„So Štefanom Tarkovičom som spolupracoval 5,5 roka, keď bol asistent Jána Kozáka a viem, aká bola jeho úloha v tejto dvojici. Štefan Tarkovič je erudovaný odborník, no príležitosť a šancu, ktorú dostal, nezvládol tak, ako sme si to všetci želali, on aj my. To bol dôvod nášho utorkového rozhodnutia,“ pokračoval Kováčik a doplnil: „Rozprávali sme sa po piatkovom zápase proti Bielorusom, ktorý nevyzeral dobre. A dopadlo to tak, ako to dopadlo.“

V zostávajúcich dvoch júnových dueloch, v piatok 10. júna v Baku proti Azerbajdžanu a v pondelok 13. júna v Nur-Sultane proti Kazachstanu, povedie reprezentáciu SR trénerský tandem Samuel Slovák, Marek Mintál.

„Hlavný tréner bude Samo Slovák, Marek Mintál bude jeho asistent,“ ozrejmil šéf SFZ a pred súbojmi v Azerbajdžane a Kazachstane doplnil: „Hráči teraz nastúpia sami za seba, nebudú hrať za trénera Tarkoviča. Musia ukázať, že sú tí najlepší, ktorých na Slovensku máme.“

SFZ o obsadení postu trénera reprezentácie SR rozhodne v lete. „S nikým nie sme v kontakte, až do návratu z Kazachstanu máme čas na diskusiu medzi sebou, máme na to minimálne týždeň. Nebude to rýchle rozhodnutie,“ poznamenal Kováčik.