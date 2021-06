Tarkovič zostavu proti Švédom zatiaľ neprezradil, Severania budú podľa Hamšíka ťažký súper

Slovenská futbalová reprezentácia po pondelkovom triumfe nad Poliakmi 2:1 na ME majú pred sebou druhú prekážku, v piatok od 15.00 h ich rovnako na štadióne Krestovskij v ruskom Petrohrade preverí výber Švédska, ktorý v prvom súboji na turnaji remizoval so Španielmi 0:0.

Ak Slováci v piatok zabodujú, osemfinálová miestenka na kontinentálnom šampionáte by im už nemala ujsť.

Koronavírus odstavil Vavra

Slovenskú výpravu pred ďalším duelom na turnaji zasiahol koronavírus, ktorý potvrdili u obrancu Denisa Vavra a jedného člena realizačného tímu.

„Žijeme takú dobu, úplne izolovať od sveta sa nedá. Denis Vavro nemá žiadne príznaky ani zdravotné problémy, vyšiel mu však pozitívny test,“ povedal kouč slovenského výberu Štefan Tarkovič na oficiálnej tlačovej konferencii pred zápasom proti Švédom, cituje ho oficiálny web Slovenského futbalového zväzu (SFZ). Je pravdepodobné, že pre oboch nakazených sa ME predčasne skončili.

Kouč Tarkovič nebude so zostavou na piatkový duel váhať až do posledného možného okamihu, má v nej jasno. „Nebudem cez médiá posúvať návod súperovi. Prví sa zostavu dozvedia hráči na taktickej porade v deň zápasu,“ ozrejmil hlavný tréner.

Pred najbližším stretnutím tiež poznamenal: „Mentálne nastavenie je silné, pre mňa ja to informácia, že ideme dobrým smerom. Treba nám nadviazať na výkon proti Poľsku, budeme pracovať na odstránení nedostatkov z neho a určite môžeme uspieť. Očakávam vyrovnaný súboj, teším sa naň.“

Informácií majú dostatok

Slováci majú o Švédoch dosť informácií. V októbri 2018 hrali Slováci proti Švédom v Štokholme (1:1) a z postu dočasného hlavného kouča viedol Slovákov práve Tarkovič.

„Na premiéru sa nezabúda… Hrali sme vtedy dobre, teraz to bude iný zápas, na vrcholnom podujatí. Švédsko je o tíme s výbornými jedincami, v tomto roku ešte neprehralo. Papierovo je favoritom, v rebríčku FIFA je nad nami,“ dodal kormidelník slovenskej reprezentácie pre web SFZ.

Aj kapitán slovenského výberu Marek Hamšík, ktorý v jari 2021 pôsobil na klubovej scéne vo švédskom IFK Göteborg, potvrdil, že hlavnou prednosťou Švédov je tímovosť.

„Vo Švédsku to boli príjemné tri mesiace, spoznal som trošku tamojšiu kultúru, ale to mi v zápase asi nepomôže. Švédsky tím je fyzicky zdatný, behavý, neúnavný, súbojový. Ťažký súper,“ povedal skúsený stredopoliar, podľa ktorého je návrat Dejana Kulusevského do švédskeho mužstva veľké plus.

Hamšík sa cíti v poriadku

„Veď je to jeden z najväčších talentov ich futbalu, ale jednotlivcov by som nevyťahoval. Oni sú hlavne tím,“ povedal Hamšík.

Pred ME mal Hamšík zdravotné problémy s lýtkom, aj po súboji proti Poliakom sa však cíti v poriadku.

„Chce to zopakovať výkon i nastavenie z pondelka, hrali sme jeden za druhého, na ihrisku sme nechali všetko, zásadná bola tímovosť a bude tak zas. V takýchto zápasoch ide hráč aj cez bolesť, ja som ale nič necítil,“ prezradil.