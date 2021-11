Tarkovič zverejnil nomináciu Slovenska, Kucka je iba náhradník a Schranz chýba pre tragédiu v rodine

Skúsený stredopoliar Juraj Kucka sa objavil len medzi náhradníkmi v nominácii slovenskej futbalovej reprezentácie na posledné dva zápasy kvalifikácie o postup na budúcoročné majstrovstvá sveta 2022 doma proti Slovinsku a na Malte.

Slováci už nemôžu postúpiť na záverečný turnaj MS 2022 do Kataru, ale podľa slov trénera Štefana Tarkoviča chcú skončiť v H-skupine na treťom mieste.

Domáci súboj proti Slovincom odohrajú slovenskí futbalisti 11. novembra v Trnave, o tri dni neskôr zakončia neúspešnú kvalifikáciu súbojom v La Vallette proti domácej Malte. Slovákom patrí pred novembrovým záverom kvalifikácie tretia priečka s 10 bodmi z ôsmich zápasov, ale len zásluhou lepšieho skóre pred Slovincami.

Tréner Tarkovič v utorok oznámil 24-člennú nomináciu, po zdravotných výpadkoch sa do nej vrátili brankár Martin Dúbravka, obranca Jakub Holúbek, stredopoliar Stanislav Lobotka aj útočník Róbert Mak.

Tragická udalosť v rodine Schranza

Z dôvodu tragickej udalosti v rodine chýba v nominácii útočník Ivan Schranz a z osobných dôvodov aj skúsený obranca Tomáš Hubočan.

„So Schranzom som bol v kontakte, poprosím o rešpektovanie jeho súkromia po tom, čo sa mu stalo. Nebudem sa k tomu viac vyjadrovať. S Hubočanom som nič neuzavrel, akceptoval som jeho osobné dôvody, preto nie je v nominácii. Na druhej strane, je potešiteľné, že Martin Dúbravka už je v poriadku a chce nám pomôcť. Konkurencia na brankárskom poste je dobrá,“ vyjadril sa Tarkovič na tlačovej konferencii v Bratislave.

Na otázku, či vzhľadom na nemožnosť účasti Slovenska na MS 2022 sa nenúkal v závere kvalifikácie väčší priestor na odskúšanie nových hráčov, tréner odpovedal: „Nevidím dôvod, aby som skúšal neoverených hráčov, keď si mužstvo začína veriť a nachádza svoju hernú tvár. Budovanie tímu je komplikovaný proces a som rád, že sme sa dostali do bodu, keď sa naša hra zlepšila. Pre mňa je najdôležitejšia kontinuita, chcel by som to zachovať. Rozprával som sa však s Jurajom Kuckom, má toho dosť aj na klubovej úrovni, preto vyskúšame na jeho poste iného hráča. Na prvý zápas by aj tak pre karty nemohol nastúpiť.“

Lobotka je naspäť v tréningovom procese

Na predchádzajúcom reprezentačnom zraze pred zápasmi v Rusku a Chorvátsku nechýbal ani Stanislav Lobotka, svalové zranenie mu však nedovolilo zapojiť sa do tréningov aj zápasov so spoluhráčmi z národného tímu. Teraz by už mal byť k dispozícii, hoci vo svojom talianskom klube SSC Neapol zatiaľ nehráva.

„Je pozitívne, že je naspäť v pravidelnom tréningovom procese. Na Stana Lobotku som nezmenil názor od začiatku jeho pôsobenia v reprezentácie – môže nám výrazne pomôcť. Ak by sa nezranil, bol by súčasťou základnej zostavy v Neapole. Kucka a Weiss ml. sú medzi náhradníkmi. Ak by nastala extrémna situácia napríklad s ochorením COVID-19, mohli by pomôcť, hoci napríklad Vlado Weiss ešte po zranení nie je stopercentne pripravený,“ dodal reprezentačný tréner SR.

Cieľ A-tímu SR v posledných dvoch súťažných zápasoch kalendárneho roka 2021 pomenoval Tarkovič nasledovne: „Jednoznačne chceme nadviazať na výkonnosť z ostatných zápasov. A zlepšený herný prejav chceme potvrdiť aj výsledkovo. Chceme skončiť na treťom mieste v našej skupine a urobíme pre to všetko.“