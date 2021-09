Tarkovič zverejnil nomináciu Slovenska na zápasy kvalifikácie, nechýbajú Hamšík aj Škriniar a prekvapením je Almási (video)

Až dvadsaťsedem hráčov povolal slovenský reprezentačný tréner Štefan Tarkovič na blížiace sa dve októbrové stretnutia v európskej časti kvalifikácie o postup na budúcoročné majstrovstvá sveta do Kataru.

V nominácii na mimoriadne dôležité súboje proti výberom Ruska (8. 10. v Kazani) a Chorvátska (11. 10. v Osijeku) figuruje 23 hráčov v poli a štyria brankári.

Jediným úplným nováčikom je útočník Ladislav Almási z Baníka Ostrava. „Potrebovali sme hráčsku alternatívu klasickej deviatky, o ktorú sa môžeme oprieť. A jemu sa darí v Česku, je výrazná osobnosť v Ostrave,“ povedal Štefan Tarkovič o Almásim na utorkovej tlačovej konferencii v Bratislave.

V nominácii opäť aj Greiff

Štvoricu brankárov tvoria Dušan Kuciak, Marek Rodák, František Plach a na rozdiel od septembrového kvalifikačného trojzápasu aj Dominik Greif.

„Greif nevypadol ani predtým z nominácie. Bol však po zranení a rešpektovali sme aj to, že sa chcel etablovať v novom klube. Do nominácie patrí a na tom sa nič nezmenilo,“ pokračoval Tarkovič.

Tabuľka H-skupiny 1. Rusko 6 4 1 1 10:4 13

2. Chorvátsko 6 4 1 1 8:1 13

3. SLOVENSKO 6 2 3 1 7:5 9

4. Slovinsko 6 2 1 3 4:7 7

5. Malta 6 1 1 4 6:11 4

6. Cyprus 6 1 1 4 1:8 4

V septembrových súbojoch proti Slovinsku, Chorvátsku a Cypru v reprezentácii chýbali aj útočník či ofenzívny stredopoliar Albert Rusnák a stredopoliar Matúš Bero, teraz v nej sú. „S Rusnákom som sa rozprával. Vidím ho ako alternatívu na post desiatky, má veľmi dobrú formu, aj streleckú, v USA pravidelne hráva,“ ozrejmil Tarkovič.

Favoriti už ostatným výraznejšie odskočili

Reprezentačný tréner vysvetlil aj filozofiu, prečo zavolal nezvyčajne vysoký počet hráčov. Mal na to dva dôvody.

„Pre zápasy v Rusku a Chorvátsku máme až šesť hráčov so žltými kartami, a preto súboj v Rusku môže mať vplyv na zostavu v tom nasledujúcom v Chorvátsku. Druhý dôvod je zhoršujúca sa situácia s ochorením COVID-19. Uvedomujeme si, že môžu vzniknúť problémy a chceme byť na to pripravení. Celkovo sme sa snažili zachovať kontinuitu zo septembra, keďže naše zápasy mali herne dobrú úroveň. Vstúpili nám však do toho zranenia hráčov, ktorých sme teraz nemohli povolať. Sú nimi Mak, Holúbek, Hromada aj Weiss. Čo sa týka Stana Lobotku, tiež nehráva v Neapole, lebo nie je zdravotne v poriadku. Prejavil však veľký záujem reprezentovať, čo si veľmi vážim. Po konzultácii s našimi lekármi vyhodnotíme, či bude k dispozícii na zápasy. Stále platí, že reprezentovať môže len zdravý hráč,“ informoval reprezentačný kouč.

Septembrové výsledky – remíza v Slovinsku (1:1), domáca prehra s Chorvátskom (0:1) a víťazstvo nad Cyprom (2:0) aktuálne stačia Slovákom na tretie miesto v H-skupine a štvorbodové manko na Chorvátov a Rusov. Inými slovami, favoriti už výraznejšie odskočili ostatným tímom. A ak chcú Slováci ešte pomýšľať na postup, potrebujú v októbri zvíťaziť najlepšie u oboch týchto najväčších súperov.

„Vieme, do čoho ideme. Bol by som rád, ak by sme zostali v hre o postup aj po októbrových zápasoch. Rusi majú nového trénera s novou filozofiou. Je to veľká krajina s veľkým sebavedomým, aj my sme sa však herne posunuli. Budeme mať veľkú ambíciu nadviazať na výkonnosť zo septembrových zápasov a pridať aj dobré výsledky,“ dodal Tarkovič.