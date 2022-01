Tatar a Jaroš mali po dve mínusky, hráči New Jersey doma podľahli Arizone

Do stredajšieho trojzápasového programu základnej časti zámorskej hokejovej NHL zasiahli dvaja Slováci vo farbách jedného tímu. Útočník Tomáš Tatar ani obranca Christián Jaroš však za New Jersey nebodovali a Devils doma podľahli Arizone 1:4.

Klub z Newarku síce viedol od 7. minúty presilovkovým gólom svojho švajčiarskeho kapitána Nica Hischiera, no posledný tím Západnej konferencie v druhej tretine troma zásahmi otočil a potom si už zisk dvoch bodov ustrážil. „Diabli“ zaznamenali už tretiu prehru bez prerušenia a v tabuľke Východnej konferencie im patrí nelichotivé 12. miesto.

Tatar má na konte dve „mínusky“

„Musíme sa naučiť, ako hrať, keď vedieme. Cítim, že sme zápas mali pod kontrolou, no musíme sa s tým vyrovnať a nebojovať proti tomu. Nemôžeme v takom prípade prenechať iniciatívu súperovi. Do konca základnej časti ešte máme dosť zápasov, aby sme sa to naučili,“ myslí si Hischier, cituje ho oficiálny web súťaže.

Tatar v tomto súboji strávil na ľade 17:06 minúty, z nich bolo 57 sekúnd v presilovke. Mal síce štyri strely na bránku, ale ani jedna neskončila za českým gólmanom Karlom Vejmelkom. Na Tatarovom konte napokon zostali dve „mínusky“. Christián Jaroš odohral spolu 11:37 min a tiež mal dve mínusky a aj jednu strelu na bránku súpera.

Líder konferenčnej tabuľky

Líder hodnotenia Západnej konferencie tím Colorado Avalanche si upevnil pozíciu na čele konferenčnej tabuľky, keď na ľade Anaheimu Ducks triumfoval 2:0. Čistým kontom sa u hostí prezentoval český brankár Pavel Francouz. V domácom prostredí v stredu uspel len New York Rangers, „jazdci“ zdolali Toronto Maple Leafs 6:3, dvakrát sa do listiny strelcov zapísali obranca Adam Fox aj útočník Ryan Reaves.

Vedenie NHL v doterajšom priebehu základnej časti muselo odložiť zatiaľ 104 duelov kvôli výskytu koronavírusu v jednotlivých tímoch, vo štvrtok však profiliga zverejnila aktualizovaný rozpis zostávajúcich duelov stretnutí.

V termíne od 7. do 22. februára, kedy mala byť pôvodne olympijská pauza, sa uskutoční spolu 95 stretnutí, keďže NHL ešte v decembri rozhodla o absencii svojich hráčov pod piatimi kruhmi v Pekingu. V platnosti tak zostal termín záver dlhodobej časti súťaže – 29. apríl.