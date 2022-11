Tatar bodoval v siedmom dueli po sebe, v šatni ho vraj všetci počúvajú (video)

Útočníci Tomáš Tatar a Adam Ružička zaznamenali zhodne po góle a asistencii v sobotňajších dueloch zámorskej hokejovej NHL 2022/2023. Prvý menovaný sa spomenutými dvomi kanadskými bodmi pričinil o triumf New Jersey nad Arizonou 4:2. Tridsaťjedenročný Tatar bodoval v siedmom dueli po sebe, čo sa mu v NHL ešte nepodarilo. Doterajším maximom uňho bola šesťzápasová bodová šnúra.

Víťazná vlna

„Diabli“ z New Jersey sa vezú na víťaznej vlne, keďže triumfovali už v deviatom vystúpení po sebe.

„Musíte mať veľa dobrých vecí, nachádzať rôzne spôsoby, ako vyhrávať zápasy, a my sme to našli,“ povedal kouč New Jersey Lindy Ruff. Tím z Newarku mal v minulosti len dve dlhšie víťazné série – trinásťzápasovú v ročníku 2000/2001 a jedenásťzápasovú v sezóne 2005/2006. Na tej súčasnej má veľký podiel i spomenutý Tatar, ktorý má momentálne na konte 11 bodov za tri góly a osem asistencií.

„Bol pre nás dôležitý. Je to veterán, vie skórovať a keď v šatni hovorí, všetci počúvajú, pretože má na konte veľa zápasov,“ povedal na adresu Tatara obranca Devils Jonas Siegenthaler.

Prvý gól v sezóne

Ružička zaznamenal prvý gól v aktuálnej sezóne a aj vďaka nemu Calgary triumfovalo nad Winnipegom 3:2. Dohromady má v tomto ročníku na konte tri kanadské body (1+2). V dueli s Winnipegom pomohol ukončiť sedemzápasovú sériu prehier v podaní „plameňov“.

Brankár Jaroslav Halák sa nedočkal víťazného stretnutia v tejto sezóne NHL ani na piaty pokus. Tridsaťsedemročný gólman New Yorku Rangers chytal v dueli na ľade Nashvillu, v ktorom inkasoval dva góly a hostia napokon prehrali 1:2. Halák predviedol 16 úspešných zákrokov. Mimoriadne aktívny bol útočník Pavol Regenda.

Odpykáva si dištanc

Hráč Anaheimu Ducks sa v zápase proti Chicagu Blackhawks (2:3) prezentoval až piatimi streleckými pokusmi, žiadny sa však gólovo neujal. Montreal zvíťazil na domácom ľade nad Pittsburghom 5:4 po predĺžení. V zostave „Habs“ absentoval Juraj Slafkovský, ktorý si odpykáva dvojzápasový dištanc.