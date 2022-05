Tatar posilní Slovensko na MS v hokeji 2022, vždy mal vzťah k národnému tímu

Slovenská hokejová reprezentácia sa na blížiacich sa majstrovstvách sveta vo Fínsku (13. – 29. mája) bude môcť spoľahnúť na útočníka Tomáša Tatara z tímu NHL New Jersey Devils. Na sociálnej a mikroblogovacej sieti Twitter to tvrdí zámorská reportérka Amanda Steinová a potvrdil to i samotný hráč.

Tridsaťjedenročný Tatar, ktorý v aktuálnom ročníku 2021/2022 odohral v drese „diablov“ 76 duelov s bilanciou 15+15, pre severoamerické médiá vyhlásil, že plánuje reprezentovať Slovensko na svetovom šampionáte.

Na otázku, či sa chystá ísť na majstrovstvá sveta, odpovedal jedným slovom: „Áno“. Vzápätí dodal: „Vždy som mal vzťah k národnému tímu. Chcel by som, aby sa naša sezóna v New Jersey neskončila tak skoro. Vždy, keď budem zdravý, prídem reprezentovať a pomôcť.“

Účasť Tatara načrtol už počas víkendu i manažér reprezentácie Oto Haščák. „Viem, že Miro Šatan je v kontakte s Tomášom Tatarom, ale ten je momentálne chorý. Je to zatiaľ dosť otvorené,“ podotkol Haščák.