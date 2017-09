Tatar sa cíti dobre, v kempe Detroitu sa predviedol aj víťazným gólom

TRAVERSE CITY 20. septembra (WebNoviny.sk) – Slovenský útočník Tomáš Tatar má za sebou dlhé hokejové leto a je rád, že sa už skončilo. Ešte v apríli absolvoval viackrát odložený chirurgický zákrok na ramene a tiež predĺžil zmluvu s Detroitom o štyri roky na 21,2 milióna USD.

Dlhé a náročné leto

Nebolo to bezbolestné, ale napokon s vedením „červených krídel“ našli spoločnú reč ešte pred začiatkom arbitrážneho konania.

„Bolo to dlhé a náročné leto, pre mňa osobne určite áno. Najmä prvé mesiace boli ťažké, ale mal som dostatok času na zotavenie sa. Teraz sa cítim byť dobre pripravený na novú sezónu,“ povedal Tomáš Tatar, cituje ho web Detroit News. K svojim patáliám s rukou ešte poznamenal: „Ťahali sa dlhšie obdobie a zhoršovalo sa to. Cítil som to najmä pri streľbe a neočakávaných pohyboch s rukou. Bolo to ako keby ma niekto poťahoval.“

K dlho sa rodiacej dohode o pokračovaní v drese Red Wings 25-gólový strelec z uplynulej sezóny NHL podotkol: „Čo sa týka novej zmluvy, je to vždy biznis. Od dieťaťa bolo mojím snom hrať za Red Wings a nebolo by pre mňa ľahké len tak povedať zbohom. Nemyslím si, že sme sa v rozhovoroch rozchádzali až natoľko, ako sa to objavilo v médiách. Niektoré články, ktoré som čítal, boli zavádzajúce. Komunikoval som s generálnym manažérom Kennym Hollandom a mali sme to celý čas pod kontrolou.“

Detroit začal prípravu prehrou v Bostone

Tatar sa v rámci tréningového kempu Detroitu predviedol aj gólovo. V Ice Arene v Traverse City si to na záver kempu rozdali Bieli proti Červeným a tím Bielych triumfoval 5:4 práve vďaka Tatarovmu zásahu 31 sekúnd pred koncom stretnutia.

„Nasadenie a hra boli na dobrej úrovni. Mladí hráči sa bili o svoju šancu. Vraví sa, že ak máte vydarený kemp, je to základ pre dobré pokračovanie v sezóne,“ povedal tréner Detroitu Jeff Blashill. Jeho zverenci už medzitým absolvovali aj prvý „ostrý“ prípravný zápas. V Bostone prehrali 2:4, Tatar oddychoval.

V uplynulej sezóne Tomáš Tatar odohral všetkých 82 zápasov Red Wings. Nastrieľal v nich 25 gólov, najviac zo všetkých hráčov Detroitu, a pridal 21 asistencií. Celkovo nastúpil v 345 stretnutiach základnej časti NHL, nazbieral 194 bodov (99+95).