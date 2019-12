Tatar skóroval v divokom zápase a Sekera dvakrát asistoval, Jaroš a Černák rozdali „hity“ (video)

Až v piatich z desiatich zápasov nedeľňajšieho programu NHL mal zastúpenie slovenský hokej. Bodovo sa najviac darilo už tradične Tomášovi Tatarovi. Útočník Montrealu sa predviedol gólom a asistenciou, ale jeho tím prehral v „divokom“ súboji na ľade Floridy 5:6. Tatar celkovo odohral takmer 19 minút s bohatou bilanciou 1 gól, 1 asistencia, 4 strely, 3 „hity“ a 1 mínusový bod.

Dve asistencie Sekeru

Boston doma zdolal Buffalo 3:2 a bol pri tom aj Zdeno Chára. Kapitán „medveďov“ mal druhý najvyšší čas strávený na ľade spomedzi hráčov svojho tímu, počas takmer 23 minút si zapísal 1 bodyček a 4 zablokované strely. Z víťazstiev sa tešili ďalší dvaja slovenskí obrancovia. Andrej Sekera dvomi asistenciami pomohol Dallasu k triumfu na ľade Arizony 4:2 a Erik Černák bol pri víťazstve Tampy Bay nad Detroitom 2:1.

Sekera odohral v drese Dallasu 14:38 min s bilanciou 2 asistencie, 1 zablokovaná strela, 2 plusové body, Černák za Tampu 17:22 min s výkazom 3 strely, 2 „hity„, 1 zablokovaná strela. Dallas predviedol na ľade Arizony parádny obrat. Po dvoch tretinách prehrával 0:2, ale štyrmi gólmi v záverečnej dvadsaťminútovke sa nasmeroval za dvoma bodmi.

Sekera prvýkrát asistoval pri vyrovnávajúcom góle Alexandra Radulova na 2:2 z 51. min, neskôr v 59. min pomohol Mattiasovi Janmarkovi ku gólu do prázdnej bránky na konečných 4:2 pre Stars. Pre skúseného 33-ročného slovenského obrancu to boli štvrtá a piata asistencia v tejto sezóne. Celkovo má počas 15 sezón v NHL na konte 241 kanadských bodov.

Rozhodol len 18-ročný hráč

Iba druhý zápas v tejto sezóne NHL odohral v drese Ottawy ďalší reprezentačný obranca Christián Jaroš. V súboji proti New Jersey nedostal veľa priestoru na ľade a jeho tím prehral 3:4 po predĺžení. Jaroš absolvoval 7:53 min s dvoma bodyčekmi, dvoma zablokovanými strelami a jedným plusovým bodom na konci.

O triumfe Devils nad Senators rozhodol prvým gólom v predĺžení v kariére iba 18-ročný útočník a zároveň tohtoročná draftová jednotka Jack Hughes.

„Som šťastný, že skóroval práve on. Ak by som si mal vybrať hráča do brejku, tak by to bol Jack. Svojou rýchlosťou sa odpútal od súperových hráčov a skóroval. Bol to pre neho veľký zásah,“ pochválil mladíka vo svojom tíme tréner New Jersey Alain Nasreddine.

Tatar skóroval

Súčasným lídrom Slovákov v NHL je jednoznačne Tomáš Tatar. V aktuálnej sezóne dosiahol už 35 bodov za 16 gólov a 19 asistencií. To všetko stihol v 39 zápasoch a reálne útočí na svoju najlepšiu sezónu v kariére (vlani nazbieral v 80 zápasoch 58 bodov).

Dvadsaťdeväťročný krídelník bodoval v treťom zápase za sebou (3+2) a stále je najproduktívnejší hráč Canadiens v tomto súťažnom ročníku.

Jeho presilovkový gól zo 14. min znamenal zníženie na 1:2, v 59. min si zasa pripísal asistenciu pri zásahu Sheu Webera. Týmto gólom hostia znížili v súboji s Floridou na konečných 5:6.

Huberdeau strelil dva góly

Najzaujímavejší zápas nedele sa hral práve za účasti Tatara v Sunrise na Floride, kde domáci viedli nad hráčmi Montrealu 2:0. Neskôr prehrávali 2:3, ale nakoniec zvíťazili 6:5. Veľký podiel mal na tom útočník Jonathan Huberdeau, autor dvoch gólov a dvoch asistencií.

Podľa oficiálneho webu NHL mal 26-ročný krídelník v hľadisku až 160 kamarátov a rodinných príslušníkov a chcel sa pred nimi predviesť. Podarilo sa mu to náramne, najmä jeho dva góly v rozpätí 35 sekúnd druhej tretiny, ktorými posunul skóre z 3:3 na 5:3 výrazne ovplyvnili konečný výsledok.

Rodák zo St. Jérome z kanadskej provincie Québec si štyrmi bodmi vyrovnal osobné maximum v NHL a sériu zápasov, v ktorých bodoval, predĺžil na šesť. Počas nej dosiahol 16 bodov (5+11).

Štvorbodový duel

Celkovo už má na konte 53 bodov a stal sa len druhým hráčom v histórii Panters, ktorý prekonal „päťdesiatku“ v 38 alebo menšom počte zápasov od začiatku sezónu. Tým prvým bol fenomenálny Rus Pavel Bure v sezóne 1999/2000.

„Bol to výnimočný večer. Zakončili sme ho pekným víťazstvom. Hrali sme počas dvoch dní dva zápasy so štvorbodovým ziskom a to nie je jednoduché. Najmä duel s Montrealom bol takzvaný štvorbodový, keďže sú v tabuľke divízie blízko nás,“ uviedol Jonathan Huberdeau pre nhl.com.

„Má za sebou skvelý večer. Hral často s pukom na hokejke a dobre sa na to pozeralo. Jeho útoku to spolu išlo veľmi dobre,“ pochválil svojho najproduktívnejšieho hráča Huberdeaua tréner Floridy Joel Quenneville.

NHL – výsledky

nedeľa:

Boston – Buffalo 3:2 (1:0, 0:1, 2:1)

Zdeno Chára (Boston) odohral 22:55 min, 1 „hit“, 4 zablokované strely

Ottawa – New Jersey 3:4 po predĺžení (0:1, 2:2, 1:0 – 0:1)

Christián Jaroš (Ottawa) odohral 7:53 min, 2 „hity“, 2 zablokované strely, 1 plusový bod

Florida – Montreal 6:5 (2:1, 3:2, 1:2)

Tomáš Tatar (Montreal) odohral 18:52 min, 1 gól, 1 asistencia, 4 strely, 3 „hity“, 1 mínusový bod

Tampa Bay – Detroit 2:1 (0:0, 1:1, 1:0)

Erik Černák (Tampa Bay) odohral 17:22 min, 3 strely, 2 „hity“, 1 zablokovaná strela

Arizona – Dallas 2:4 (2:0, 0:0, 0:4)

Andrej Sekera (Dallas) odohral 14:38 min, 2 asistencie, 1 zablokovaná strela, 2 plusové body

Calgary – Vancouver 2:5 (0:3, 1:0, 1:2)

Columbus – Chicago 2:3 po sam. nájazdoch (2:0, 0:0, 0:2 – 0:0, 0:1)

St. Louis – Winnipeg 4:1 (1:0, 1:1, 2:0)

Minnesota – New York Islanders 1:3 (1:0, 0:0, 0:3)

Anaheim – Philadelphia 1:2 po predĺžení (1:1, 0:0, 0:0 – 0:1)