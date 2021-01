Tatar strelil Edmontou dva góly, Halák napriek dobrému výkonu nemal víťaznú premiéru (video)

Sezónna premiéra Jaroslava Haláka v bránke Bostonu sa neskončila víťazstvom. Napriek solídnemu výkonu a 29 zákrokom ho 2 sekundy pred koncom predĺženia prekonal Jegor Šarangovič a rozhodol o víťazstve New Jersey 2:1. Dvadsaťdvaročný Bielorus strelil vôbec svoj prvý gól v druhom zápase v NHL.

Najlepší moment v kariére

„Myslím si, že je to najlepší moment v mojej hokejovej kariére. Som šťastný najmä preto, že sme zvíťazili. Berieme dva body a ja som strelil prvý gól, som skutočne poctený,“ povedal Šarangovič na webe NHL. Vyzdvihol aj skvelú bekhendovú prihrávku obrancu Damona Seversona. „Urobil to výborne a ja som sa zrazu ocitol v úniku. Zatvoril som oči a vystrelil. Víťazný puk som si vzal so sebou a po sezóne si ho odveziem domov,“ doplnil mladý Bielorus.

Boston prehral prvú tretinu 0:1 a Halák postrehol, že hra mužstva nebola v poriadku. „Bol to jeden z tých popoludňajších zápasov, v ktorých iba hľadáme energiu v jeho úvode. V prvej tretine sme hrali o čosi pomalšie ako zvyčajne, neskôr sme začali lepšie využívať priestor. Všetci dobre vieme, že ako tím musíme hrať dobre počas celých 60 minút,“ uviedol Halák.

Tatar prispel k hladkému triumfu

Tréner New Jersey Lindy Ruff dosiahol svoje prvé víťazstvo novom pôsobisku. Legendány kouč bol bez práce od apríla 2017, keď ho odvolali v Dallase. Ruff je na šiestom mieste historického rebríčka v počte víťazstiev (737) a na siedmom v počte zápasov (1495) v najslávnejšej profilige. „Som veľmi spokojný s tým, že sme vyhrali a aj so spôsobom, ako sme dosiahli toto víťazstvo. Hráčom som zdôrazňoval, že musíme hrať poctivo v defenzíve a aktívne bez puku. Hráči to splnili,“ komentoval Lindy Ruff.

Slovenský útočník Tomáš Tatar sa podieľal na triumfe jeho tímu dvoma gólmi. Montreal si poradil s Edmontonom hladko 5:1.

Thornton s prvými bodmi v Toronte

Hráči Toronta vyhrali v Ottawe 3:2 a leví podiel na tom mal prvý útok hostí, ktorý nazbieral 7 bodov. Bilanciu 1+1 si pripísal Joe Thornton, pre ktorého sú to vôbec prvé body v tíme Maple Leafs. Celkovo má 41-ročný veterán na konte 1511 bodov, čo ho radí na 14. miesto historického poradia v kanadskom bodovaní NHL. Paul Coffey na trinástom mieste má o 20 bodov viac.

„Najprv som to ešte chcel posunúť Austonovi Matthewsovi, ale potom som si všimol, že brankár nestojí dobre. A tak som vystrelil. Snažím sa to chlapcom v útoku príliš nekaziť,“ pousmial sa Thornton, ktorý strelil gól aj vo svojej 23. sezóne v NHL.Dovedna má na konte 421 gólov v drese Bostonu, San Jose a teraz už aj Toronta.

Presný zásah nováčika

Jeden z dvoch zásahov Ottawy dosiahol nemecký nováčik Tim Stützle. Účastník nedávnych majstrovstiev sveta do 20 rokov v Edmontone si otvoril strelecký účet v NHL. Vo veku 19 rokov a 1 deň sa stal tretím najmladším hráčom, ktorý skóroval vo svojej premiérovej sezóne v drese Ottawy. Mladší boli iba Kanaďan Alexandre Daigle (18 rokov a 244 dní) a Slovák Pavol Demtra (18 rokov a 314 dní).

„Mám za sebou dva zápasy v NHL a ten druhý bol v mojom podaní lepší. Nabral som už potrebné sebavedomie, čo ako kreatívny hráč potrebujem pri hre s pukom,“ prezradil Stützle.