Tatar vyhral súboj Slovákov v NHL a v presilovke strelil „škaredý“ gól (video)

Slovenský hokejista Tomáš Tatar sa dočkal prvého súťažného gólu v drese tímu zámorskej NHL New Jersey Devils. Takmer mesiac a dvanásť zápasov mu trvalo, kým prekonal niektorého z brankárov v novej sezóne profiligy.

K štvrtkovému triumfu New Jersey nad New Yorkom Islanders (4:0) prispel presilovkovým gólom na 2:0 na začiatku poslednej minúty druhej tretiny bez toho, aby sa hokejkou dotkol puku.

Po strele obrancu Dougieho Hamiltona sa puk odrazil od Tatara o ľadovú plochu a až potom za chrbát brankára hostí Iľju Sorokina. Len krátko predtým Slovák naskočil do presilovkovej formácie svojho tímu z trestnej lavice, kde si odpykával trest za hákovanie.

Tatar cítil tlak

Podľa webu Devils 30-ročný slovenský krídelník mohol mať aj dvojgólovú noc, ale v tretej tretine Sorokin pri jeho nájazde vytiahol skvelý zákrok.

„Cítil som tlak a nechcel som, aby bol ešte väčší. Keď máte šance v každom zápase a cítite, že robíte na ľade veľa dobrého, raz to musí prísť. Je to ťažké mať stále v hlave, že nemôže trafiť do bránky. V takom prípade poteší aj škaredý gól. A presne taký som dosiahol,“ skonštatoval Tomáš Tatar podľa oficiálneho webu klubu New Jersey Devils.

Slovenský útočník má za sebou päť minimálne 20-gólových sezón v NHL a verí, že túto métu pokorí aj v aktuálnom ročníku. Vo štvrtok mal počas necelých 14 minút na ľade až sedem streleckých pokusov a bol v tejto štatistike najusilovnejší zo všetkých hráčov oboch tímov. Vyslúžil si honor druhej hviezdy zápasu za brankárom Mackenziem Blackwoodom, ktorý zlikvidoval všetkých 42 pokusov z hokejok hráčov súpera.

Chára s „mínuskou“

Hokejisti New Jersey po slabom úvode sezóny stúpajú v tabuľke, vo svojej divízii sú na štvrtom a vo Východnej konferencii na šiestom mieste. V ostatných dvoch dueloch uštedrili papierovo silnejším súperom jasné prehry – Floride 3:7 a NY Islanders 0:4.

„Hrali sme rýchlo a priamočiaro. Rýchlo sme si posúvali puky smerom dopredu a to bolo kľúčové pre víťazstvo v tomto zápase. Máme rýchlych korčuliarov a celkovo dobre sme vypĺňali všetky priestory na ľade. Celkovo sme v ostatných dvoch zápasov hrali veľmi dobre. Mám z toho skvelý pocit. Bolo tam veľa snahy po tímovom úspechu a na tom môžeme stavať do budúcnosti,“ dodal Tatar v pozápasovom rozhovore.

Tatar si vo štvrtok zahral aj proti Zdenovi Chárovi, ktorý v obrane hostí absolvoval 20:21 min s bilanciou tri bodyčeky a jeden mínusový bod.