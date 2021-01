Tatar začal novú sezónu NHL gólom, bodoval aj Černák a Farabee sa blysol gólom a tromi asistenciami (video)

Za normálnych okolností by už bola základná časť zámorskej hokejovej NHL v plnom prúde, no kvôli pandémii koronavírusu sa v Severnej Amerike v stredu ešte len začali boje tejto profiligy piatimi duelmi.

Tatar bol po prehre sklamaný

Hneď počas prvého hracieho dňa o sebe dal vedieť aj slovenský útočník Tomáš Tatar, ktorý v zápase Toronto Maple Leafs – Montreal Canadiens v 28. minúte z brejku počas presilovej hry poslal hostí do vedenia 3:1, napriek tomu Habs v tomto súboji získali len jeden bod za prehru 4:5 po predĺžení.

„V prvej polovici duelu sme hrali dobre, na prvý duel sezóny to nebol zlý výkon. Mali by sme viac držať puk a byť aktívnejší, no súperovi sme dovolili vrátiť sa do zápasu v ich početných výhodách,“ zhodnotil na webe profiligy kouč Montrealu Claude Julien.

Tatar bol po prehre v úvodnom súboji sezóny sklamaný. „Viedli sme, no prišlo niekoľko nešťastných okamihov a súper dorovnal, Niekoľko minút som si aj myslel, že prehráme v riadnom hracom čase, potom sme však opäť zapli na vyššie obrátky. Hneď prvý zápas sezóny dospel až do predĺženia a hry troch proti trom. Obe mužstvá si vypracovali šance a tak ako sme prehrali, sme mohli aj zvíťaziť,“ komentoval slovenský útočník na oficiálnom klubovom webe.

Štvorbodový útočník Farabee

Celú sezónu odštartoval súboj Philadelphie s Pittsburghom, v ktorom síce boli strelecky aktívnejší hosťujúci Penguins, no domáci Flyers boli efektívnejší a zvíťazili 6:3. Štyri kanadské body za gól a tri asistencie si v tomto súboji pripísal iba 20-ročný útočník „letcov“ Joel Farabee.

„Na ľade sa v porovnaní s predchádzajúcou sezónou cítim komfortnejšie. Náš káder je silnejší a máme štyri veľmi dobré útočné formácie. V prvom súboji sezóny som mal aj kus šťastia, keď sa puky odrážali na moju hokejku,“ prezradil minulosezónny nováčik Farabee na webe NHL.com.

Strelu Černáka tečoval Cirelli

Domácu premiéru má na svojom konte aj víťaz Stanleyho pohára z minulej sezóny floridský tím Tampa Bay Lightning, ktorý si poradil s Chicagom Blackhawks a zdolal ho hladko 5:1. Rozhodla o tom prakticky už prvá tretia, ktorú „blesky“ vyhrali 3:0 zásahmi Ondřeja Paláta, Mathieua Josepha a Anthonyho Cirelliho.

V ďalšom priebehu skórovali aj hviezdny Steven Stamkos a Brayden Point, za hostí v závere už len skorigoval Dylan Strome. Slovenský obranca Erik Černák absolvoval v drese Tampy 20:14 min a prezentoval sa asistenciou pri góle Cirelliho na 3:0. Košický odchovanec strieľal príklepom a Kanaďan do bránky súpera tečoval puk z jeho hokejky.

Je síce tradíciou, že úradujúci víťaz Stanleyho pohára pred prvým domácim súbojom nasledujúcej sezóny pod strechu svojej arény vyvesí majstrovskú vlajku na znak predchádzajúceho úspechu, v prípade Lightning sa tak nestalo. Vedenie „bleskov“ sa s ceremoniálom rozhodlo počkať až do chvíle, keď na tribúny budú môcť zavítať fanúšikovia.

V zostávajúcich dvoch zápasom úvodného hracieho dňa nového ročníka NHL prehral Edmonton Oilers doma s Vancouverom Canucks 3:5 a Colorado Avalanche podľahlo St. Louis Blues 1:4.