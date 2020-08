Tatarov Montreal je na pokraji vyradenia z play-off NHL, Washington s Pánikom sa zatiaľ udržal v hre (video)

Hokejisti Montrealu Canadiens v zostave so slovenským útočníkom Tomášom Tatarom sú na pokraji vyradenia z play-off zámorskej NHL. Už druhýkrát po sebe strelci Montrealu vyšli naprázdno a Philadelphia sa po triumfe 2:0 teší z vedenia 3:1 v sérii 1. kola play-off Východnej konferencie. Ak Flyers zdolajú Canadiens aj v stredu, bude to pre nich prvá víťazná séria vo vyraďovacej časti od roku 2012. Vtedy si vo štvrťfinále poradili s Pittsburghom.

Tatar bez streleckého pokusu

Hráči Montrealu 29-krát vystrelili na brankára Cartera Harta, ale jeho druhému shutoutu po sebe nezabránili. Tatar odohral 15:11 min, strelecký pokus si však nepripísal, mal iba dva bodyčeky, jednu zablokovanú strelu a dva mínusové body.

Skúsený 29-ročný krídelník v ôsmich zápasoch play-off vrátane predkola strelil dva góly a zatiaľ zostáva bez asistencie. „Nie je to pekné, keď neskórujete vo dvoch zápasoch po sebe. Šance sme mali, ale nepadlo to tam. Nie je však koniec, kým skutočne nie je po všetkom. Cítim, že ak strelíme jeden gól, začne to tam padať. Musíme byť viac hladní po góloch najmä v blízkosti bránky. Otrasieme sa a pôjdeme do ďalšieho zápasu,“ uviedol Tomáš Tatar na webe NHL.

Hart prepisuje historické štatistiky

Carter Hart má iba 22 rokov, v play-off aktuálne v tejto sezóne debutuje (bilancia 6 zápasov a 5 víťazstiev) a už aj prepisuje historické štatistiky. Dva zápasy vo vyraďovacej časti bez inkasovaného gólu naposledy pred ním vychytal Braden Holtby z Washingtonu vo finále Východnej konferencie v roku 2018.

V tíme Philadelphie sa rovnaká štatistika predtým naposledy objavila v roku 2010 zásluhou Michaela Leightona a bolo to v zápasoch práve proti Montrealu vo finále Východnej konferencie. „Carter Hart je pevná stena a navyše taká, ktorá za každých okolností zachováva pokoj. Momentálne v lige nie je lepší brankár ako on,“ uviedol obranca Philadelphie Philippe Myers.

Sekera v Dallase blízko postupu

Jeden slovenský hokejista sa už ocitol blízko postupu do 2. kola play-off, resp. semifinále konferencie.

Obranca Andrej Sekera nehráva v Dallase niekdajšie porcie minút, ale stále je súčasťou tímu, ktorý aktuálne vedie nad Calgary 3:2 na zápasy v 1. kole play-off Západnej konferencie.

V zápase číslo päť Stars zdolali Flames 2:1 zásluhou víťazného gólu švédskeho obrancu Johna Klingberga zo začiatku tretej tretiny.

Sekera odkorčuľoval 10:32 min s bilanciou 2 strely, 2 „hity“, 1 zablokovaná strela. Šiesty a možno rozhodujúci zápas príde na rad vo štvrtok. „Opäť sme sa o čosi posunuli vpred, ale vyhrať štvrtýkrát v každej sérii je to najťažšie. Očakávam, že hráči Calgary vydajú zo seba to najlepšie,“ uviedol kapitán Dallasu Jamie Benn.

Washington sa udržal v hre

Predčasnému koncu sa zatiaľ vyhli hokejisti Washingtonu v zostave aj so slovenským útočníkom Richardom Pánikom. Jeden z favoritov na zisk Stanleyho pohára prehrával v zápase číslo štyri (za stavu 0:3 v sérii) po prvej tretine s hráčmi New Yorku Islanders 0:2.

Potom však zaúradovali Rusi v zostave Capitals. Kapitán Alexander Ovečkin strelil dva góly, Jevgenij Kuznecov pridal jeden a Washington po triumfe 3:2 znížil stav série na 1:3. Pánik odohral 9:23 min s dvoma strelami na bránku, obranca Martin Fehérváry sa nedostal do zostavy svojho tímu pre nešpecifikovaný zdravotný problém.

Ovečkin sa vďaka 68. a 69. gólu v play-off počas kariéry v NHL dostal na 18. miesto v historickej štatistike najlepších strelcov vyraďovacej časti pred legendárneho Gordieho Howea a svojho veľkého rivala Sidneyho Crosbyho. „Ak budeme hrať takto aj naďalej, uchováme si šancu na obrat. Musíme to však brať zápas po zápase. Jeden sme zvládli a treba sa pripraviť na ďalší,“ skonštatoval Ovečkin na webe NHL.

Vegas Golden Knights postúpili do 2. kola

Dosiaľ iba štyri tímy v histórii NHL otočili sériu play-off z krajne nepriaznivého stavu 0:3 na zápasy. „Nerobiť chyby a tvrdo pracovať. Potom sa dostaví úspech. Ak si zachováme pracovnú morálku, ktorú sme predvádzali od 10. min zápasu číslo 4, bude to dobré,“ myslí si tréner Washingtonu Todd Reirden.

NHL už spoznala aj prvého postupujúceho do 2. kola play-off, resp. v tomto konkrétnom prípade semifinále Západnej konferencie. V poslednom zápase utorkového programu si Vegas Golden Knights poradili s Chicagom Blackhawks 4:3 a sériu ovládli poľahky 4:1.

Chicago viedlo 2:0 aj 3:2, ale nestačilo to. Víťazný gól zápasu aj série strelil v 42. min Alex Tuch. Najbližším súperom Vegas bude renkingovo najnižšie postavený tím v Západnej konferencii.