Tatranská mliekareň prosperuje aj vďaka spolupráci s Tescom

BRATISLAVA 18. februára 2019 (WBN/PR) – Mliečne pochúťky by nemali chýbať v žiadnom nákupnom košíku, keďže patria k jedným z najvyhľadávanejších v sieti obchodov Tesco. Patria k nim aj mliečne výrobky pod značkou TAMI. Produkcia mliečneho sortimentu z Tatranskej mliekarne putuje do Tesca spod úpätia Vysokých Tatier, konkrétne z Kežmarku. S Tescom spoločnosť TAMI spolupracuje už viac ako 16 rokov. Za ten čas sa z mliekarne s neistou budúcnosťou stala veľká, prosperujúca Tatranská mliekareň s najmodernejšími zariadeniami schopnými produkovať množstvo výrobkov s vysokou kvalitou. O úspešnom pôsobení Tatranskej mliekarne na trhu svedčí aj to, že od začiatku spolupráce s reťazcom Tesco stúpol jej ročný obrat až 60-násobne.

Tatranská mliekareň začínala v roku 2002 s dodávaním potravín do siete Tesco základnou ponukou svojich mliečnych výrobkov s ročným obratom 130 000 eur ročne. V súčasnosti nájdu zákazníci v regáloch obchodov Tesco takmer 150 druhov rôznych mliečnych výrobkov od trvanlivého mlieka, jogurtov či bryndze vrátane produktov vlastnej značky. O kvalitné slovenské mliečne výrobky pod značkou TAMI je v Tescu každoročne narastajúci záujem zákazníkov. „V súčasnej dobe sledujeme aj pozitívne zmeny spotrebiteľského správania zákazníkov – okrem ceny začínajú vnímať aj kvalitu výrobkov a sú ochotní si za túto kvalitu aj priplatiť,“ hovorí Ľubomír Valčuha, generálny riaditeľ spoločnosti Tatranská mliekareň v Kežmarku.

Do reťazca dodáva v súčasnosti slovenský výrobca TAMI produkty ako napríklad syry s bielou plesňou na povrchu, čerstvé aj UHT mlieko, maslo a tiež výrobky pod vlastnou značkou Tesco. Mnohé mliečne pochúťky sú dostupné od roku 2016 aj v regáloch okolitých krajín – okrem Slovenska aj v Česku, Poľsku a Maďarsku. Vďaka tomu rastie spoločnosť TAMI s Tescom ešte viac ako predtým.

K najobľúbenejším TAMI výrobkom patria syry Encián, Niva, Rival, Tatranské maslo, čerstvé a trvanlivé mlieka. V poslednom období sa stala hitom novinka – syry na grilovanie aj vďaka ich jednoduchej príprave. „V Tescu je pre nás mimoriadne dôležité rozvíjanie dlhodobých a férových partnerstiev s lokálnymi dodávateľmi, vďaka čomu môžeme spoločne rásť a tiež prispievať k rastu miestnej ekonomiky. Oceňujeme spoľahlivosť a profesionalitu tohto dodávateľa a sme radi, že sa vďaka vzájomnej spolupráci stala Tatranská mliekareň prosperujúcim podnikom a naša ponuka mliečnych výrobkov sa v našich regáloch výrazne rozrástla,“ hovorí Lucia Poláčeková, PR manažérka Tesca na Slovensku.

Spoločnosť TAMI dosahuje so spoločnosťou TESCO tržby okolo 8 miliónov eur ročne. „Aj vďaka spolupráci s Tescom a záujmu zákazníkov o slovenské výrobky sme mohli postupne v rokoch 2001 – 2010 zvyšovať nákup surového kravského mlieka z približne 17 miliónov litrov na 90 miliónov litrov ročne mlieka,“ dodáva Ľubomír Valčuha.

Spoločnosť TAMI, aj vďaka dlhoročnej spolupráci s Tescom v rámci SR, ale aj ďalších stredoeurópskych krajín, mohla pristúpiť k strategických investíciám. V prevádzke od roku 2007 pribudla nová syráreň na výrobu syrov typu camembert, mliekareň spustila produkciu syrov s modrou plesňou, rozšírila výrobu UHT mlieka na nových linkách. „S rastom výroby súvisel aj rast zamestnanosti a v súčasnosti zamestnávame okolo 240 ľudí, pričom v rámci spolupracujúcich spoločností je zabezpečených ďalších 150 pracovných miest,“ dodal Ľubomír Valčuha.

