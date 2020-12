Videomapa Vysokých Tatier ponúka úchvatný pohľad, videlo ju už vyše dvestotisíc ľudí

Tatry sú pravdepodobne prvým pohorím na svete, ktoré má spracované 360° video s kartografickým popisom. Za tri týždne má na youtubovom kanáli „Slovensko z neba“ táto videomapa viac ako 220-tisíc zhliadnutí.

„Nápad vznikol spontánne, no netušil som, že bude mať takýto úspech. Video patrí medzi najsledovanejšie videá o Tatrách. Na internete máme mnoho pozitívnych reakcií a zaujalo aj množstvo turistov z Česka a Poľska,“ povedal pilot, letecký fotograf a autor videa Milan Paprčka s tým, že každú hodinu si video pozrie v priemere tristo ľudí.

Virtuálny kartografický popis

Prelet nad Vysokými Tatrami trvá približne sedem minút. Videomapa je spracovaná spôsobom, že divák nadobudne pocit, akoby bol na bruchu lietadla. Kamera umožňuje pozrieť sa do akejkoľvek strany.

Videomapa sa dá pozerať na počítači, smarfóne a najväčší zážitok z letu poskytujú virtuálne okuliare. Prelet od Podbanského po Belianske Tatry dopĺňa kartografický popis s názvami dolín, plies a vrchov.

Virtuálny kartografický popis videa je dôvodom, prečo je videomapa Vysokých Tatier zatiaľ jediná, a to v celosvetovom meradle.

Výroba takéhoto popisu je práca so špeciálnymi efektami a každá minúta takéhoto videa znamená päť až sedem hodín práce grafického animátora. Ešte predtým boli potrebné dva pracovné dni profesionálneho kartografa na prípravu.

Desiatky hodín práce

Dohromady vytvorenie len sedemminútovej videomapy Vysokých Tatier trvalo, bez samotného lietania, viac ako 80 hodín práce.

„Ak sa jeden názov vo videomape zobrazuje jednu minútu, bolo to v priemere 22 minút mojej práce. No a vzhľadom na to, že je to 360° video, tak tu máte pohľad nielen z prednej, ale aj zo zadnej kamery. Čiže keď sa otočíte na ktorúkoľvek stranu a vidíte jeden konkrétny objekt, jeho popis by sa mal stále zobrazovať priamo nad ním. Toto bol asi najväčší oriešok, pretože týchto názvov je niekoľko desiatok,“ spresnil grafik/animátor Milan Jančovič.

Aj napriek veľkej časovej náročnosti a veľkých nárokov na výkon počítačovej techniky, chcú tvorcovia pokračovať v ďalších videomapách tohto druhu.