Tatum sa narodil pre úspech a je hviezdou zajtrajška, pochválil svojho súpera legendárny LeBron

BOSTON 28. mája (WebNoviny.sk) – LeBron James je basketbalovou hviezdou dneška či nedávnej minulosti, Jayson Tatum zajtrajška. Ich vzájomná konfrontácia vo finálovej sérii Východnej konferencie basketbalovej NBA dopadla lepšie pre LeBronov Cleveland, ktorý v sedemzápasovej bitke zdolal Boston 4:3.

Kompliment

Tridsaťtriročná stálica zámorských paluboviek však zložila veľký kompliment svojmu o 13 rokov mladšiemu súperovi. „Veľmi sa mi páči štýl jeho hry aj vystupovanie. Je ako stvorený stať sa hviezdou. Narodil sa, aby bol úspešný. A nielen na palubovke, ale aj mimo nej,“ povedal James o talentovanom krídelníkovi Tatumovi. Ten síce nedokázal zvrátiť nedeľňajšiu rozhodujúcu prehru na domácej palubovke 79:87, ale s 24 bodmi sa stal najlepším strelcom Celtics.

„Keď za mnou potom LeBron prišiel, veľa to pre mňa znamenalo. Som prvý rok v lige, keď som vyrastal, sledoval som ho a chodil do jeho táborov. Teraz sa nám ho podarilo takmer zdolať, to je niečo, na čo nikdy nezabudnem,“ cituje Tatuma web ESPN.

Mladícka drzosť

Svoju výnimočnosť, či skôr mladícku drzosť, ukázal v šiestom zápase, v ktorom Cavs doma triumfovali 109:99 a vyrovnali priebežný stav série na 3:3. Dvadsaťročný Tatum zvádzal s hviezdnym Jamesom mnoho súbojov, podarilo sa mu aj cez neho presadiť sa a po stretnutí do tešiaceho sa LeBrona priateľsky ´drgol´. „Nebol to prejav neúcty. V záplave emócií som mu len chcel vrátiť, že sa mi ho nepodarilo ubrániť,“ vysvetlil Tatum.

Nováčik NBA Tatum v 19 zápasoch play-off nastrieľal 351 bodov, viac sa podarilo dosiahnuť v premiérovej sezóne v profilige iba Kareemovi Abdulovi-Jabbarovi v roku 1970 (352). Zároveň je prvým hráčom po legendárnom Jabbarovi, ktorý v nováčikovskom ročníku pokoril 20-bodovú hranicu v desiatich dueloch vyraďovacej fázy.