Taufatofuov cieľ, Vonnovej prianie aj rekordná Björgenová. Prehľad toho naj zo ZOH 2018 v Pjongčangu

PJONGČANG 26. februára (WebNoviny.sk) – Počas devätnástich súťažných dní na XXIII. zimných olympijských hrách v kórejskom Pjongčangu rozdali trojciferný počet medailových kompletov.

Súťaže v jednotlivých odvetviach priniesli mnoho zaujímavých momentov, pracovníci Olympijského informačného servisu priniesli v nedeľu prehľad toho najlepšieho z ich pohľadu podľa jednotlivých športov.

AKROBATICKÉ LYŽOVANIE

Nico Porteous z Nové Zélandu vybojoval pre svoju krajinu bronz na U-rampe, prišiel iba dve hodiny po tom, ako jeho krajanka Zoi Sadowská Synnottová získala striebro medzi snoubordistkami v disciplíne big air. Porteous sa stal iba druhým reprezentantom Nového Zélandu, ktorý získal olympijskú medailu na lyžiach a len tretí s kovom zo ZOH. „Som poriadne zmätený, nemôžem tomu uveriť,“ povedal.

BIATLON

Francúz Martin Fourcade získal v Pjongčangu tri zlaté medaily, po dve z nich si do cieľa prišiel v ruke so francúzskou zástavou. Nezabudnuteľný je však jeho úspech na 15 km s hromadným štartom, keď Nemca Simona Schemppa zdolal iba o niekoľko centimetrov. Myslel si pri tom, že už na tretej olympiáde prehral súboj o zlato len o kúsok. Cieľová fotografia však rozhodla inak. „Je to úžasné. Nemám slov. Stále čakám na to, že mi niekto príde povedať, že nie som víťaz,“ poznamenal Fourcade.

BOBY

Súboj o zlato v dvojboboch priniesol napokon udelenie dvoch zlatých medailí, keďže kanadský pilot Justin Kripps a Nemec Francesco Friedrich dosiahli v súhrne štyroch kôl totožný čas na stotinu sekundy. Kanaďania si pritom v prvom okamihu neuvedomili, že zlato môžu získať aj dve posádky. „Na tabuli zasvietila jednotka, no potom som videl radujúcich sa Nemcov. Až po chvíli mi došlo, že sme na tom rovnako. Je to krásna vec, najmä v olympijskom duchu,“ povedal kanadský brzdár Alexander Kopacz.

BEH NA LYŽIACH

Nórka Marit Björgenová má po ZOH 2018 na svojom konte už deväť zlatých medailí spod piatich kruhov. S pätnástimi cennými kovmi zo ZOH je najúspešnejšou „zimnou“ olympioničkou histórie. Z Pjongčangu si domov vezie šesť kovov (3 – 1 – 2).

Na druhej strane je Pita Taufatofua z kráľovstva Tonga. Známy je ako vlajkonosič s naolejovaným telom počas otváracieho ceremoniálu ZOH 2018 či OH 2016 v Riu de Janeiro, kde štartoval v taekwonde. V Pjongčangu sa mu podarilo splniť vytýčený cieľ – dôjsť do cieľa na 15-kilometrov trati bez toho, aby vybočil z trate a naraziť do stromu.

CURLING

Súťaže v tomto odvetví priniesli pád Kanaďanov z najvyšších priečok. Ženy ako úradujúce majsterky sveta a favoritky na zlato skončili olympijskú púť už v skupinovej fáze, muži v semifinále prehrali s Američanmi a v súboji o bronz aj so Švajčiarmi. Podľa Marca Kennedyho to treba brať ako fakt. „Európske tímy trávia v Kanade deväť mesiacov v roku, trénujú u nás a učia sa naše taktiky. Využívajú našich trénerov a tak je súčasný stav normálny. Ľudia to tak musia brať.“

HOKEJ

Veľa emócií priniesol záver osemfinálového duelu mužov medzi Kórejskou republikou a Fínskom. Uspeli v ňom favorizovaní Európania, no po zápase domáci hokejisti zostali na ľade a užívali si podporu od fanúšikov. Keď hráči obkrúžili ľadovú plochu a prišli pred striedačku uklonili sa pred trénerom Jimom Paekom. „Milujeme toho muža, máme pred ním veľký rešpekt,“ povedal brankár Matt Dalton. Paek sa neubránil slzám a neskôr uviedol: „Bolo to pre mňa veľmi emotívne.“

KRASOKORČUĽOVANIE

Na svojej piatej olympiáde sa Aľona Savčenková reprezentujúca Nemecko dočkala zlata, podarilo sa jej to až s tretím partnerom. Po fenomenálnom voľnom programe športových dvojíc spolu s Brunom Massotom od šťastia padli k ľadu. „Brunovi som ráno povedala, že dnes sa zapíšeme do histórie. A potom sa stalo všetko to, čo ste videli, náš sen sa splnil,“ povedala Savčenková.

RÝCHLOKORČUĽOVANIE

Keď sa Japonka Nao Kodairová stala víťazkou na 500 m, spolu so striebornou domácou I Sang-hwa si vymenili vlajky a oslavovali. „Je to prosté, šport má možnosť spojiť celý svet,“ povedala Kodairová.

RÝCHLOKORČUĽOVANIE NA KRÁTKEJ DRÁHE

Súboje v tomto odvetví priniesli mnoho diskvalifikácií, ktoré v rozlete zastavili viacerých favoritov. Pomohlo to k cenným kovom pre prekvapujúce mená. Napríklad Maďarov k zlatu v štafete na 5000 m. „Naša krajina naposledy získala medailu na ZOH pred 38 rokmi v krasokorčuľovaní. Sledovala nás celá krajina, všetci sme to cítili na našich ramenách ako obrovskú záťaž,“ povedal člen víťazného družstva Viktor Koch.

SANE

Nemec Felix Loch mal možnosť stať sa prvým sánkarom so štyrmi zlatými medailami, no titul získal Rakúšan David Gleirscher. Loch šiel v poslednej štvrtej jazde úplne posledný ako líder hodnotenia, no spravil chybu a obsadil až piatu priečku. Jeho otec a kouč Normert uviedol: „Z pohľadu trénera to nevidím ako problém. Ale z pozície otca to znášam ťažko. Potrebujem dva či tri týždne, aby som sa cez to preniesol.“

SEVERSKÁ KOMBINÁCIA

V jednej zo súťaží sa Nór Jarl Magnus Riiber počas bežeckej časti držal v skupine s Nemcami, Rakúšanmi a Japoncami. Robil čo mohol, ale napokon skončil štvrtý. „Umiestniť sa na štvrtom mieste hneď dvakrát je ťažké. Som trochu sklamaný, pretože v druhej súťaži som bol ešte bližšie k medaile ako v prvých. Ďalšie šance prídu až na nasledujúcej olympiáde,“ povedal.

SKELETON

Domáci hrdina Jun Sung-bin získal najcennejší kov s náskokom 1,63 sekundy, čo je najvyšší odstup medzi striebrom a zlatom v histórii tohto športu pod piatimi kruhmi. Reprezentant Kórejskej republiky previedol výborný výkon, za ktorý ho obdivovali aj súperi. „Nemá žiadne mínusy,“ myslí si strieborný Rus Nikita Tregubov.

SKOKY NA LYŽIACH

V tomto športe dominovali na ZOH 2018 Nóri a Nemci, tieto národnosti nechýbali na pódiu v žiadnej disciplíne. Nemec Andreas Wellinger si vyskákal zlato aj striebro, dvakrát bronzový bol Nór Robert Johansson, ale získal aj zlato v tímovej súťaži.

SNOUBORDING

V tomto odvetví dosť často športovci používajú hudbu na udržanie rytmu aj mentálnu koncentráciu. Ďalší nemajú radi slúchadlá v ušiach a radšej počúvajú šušťanie snehu. Novozélanďan Carlos Garcia Knight si vybral v porovnaní s konkurenciou netradičného interpreta – skupinu The Doors a ich pieseň Riders On The Storm. „Môj tréner vie, že mám rád túto kapelu. Začal si pospevovať Riders On The Storm, prišlo mi to poriadne divné, pretože nikdy predtým nič také nerobil. Je to zábavné,“ povedal Garcia Knight.

ZJAZDOVÉ LYŽOVANIE

Česká reprezentantka Ester Ledecká zostala v nemom úžase stáť v cieli pretekov v super G. Mladá Češka doteraz bola známa ako snoubordistka, na svojom konte nemá vo Svetovom pohári ani jedno pódium v zjazdovom lyžovaní. A predsa sa stala víťazkou superobrovského slalomu s náskokom jednej stotiny sekundy.

Američanka Lindsey Vonnová skončila v rovnakej súťaži šiesta, na margo novej víťazky poznamenala: „Priala by som si byť tak všestranná športovkyňa ako ona, meniť športy a zbierať víťazstvá. Bohužiaľ, som dobrá len v zjazdovom lyžovaní – a aj tak ma zdolala.“