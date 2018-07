Tavares končí v NY Islanders, podpísal dlhoročný kontrakt s Torontom

TORONTO 1. júla (WebNoviny.sk) – Kanadský hokejový útočník John Tavares opustil po deviatich sezónach tím zámorskej NHL New York Islanders a stal sa novou posilou Toronta Maple Leafs.

Dvadsaťsedemročný center podpísal s „javorovými listami“ kontrakt na sedem sezón s priemerným ročným zárobkom 11 miliónov amerických dolárov.

Na nové pôsobisko sa teší

„Ostrov, fanúšikovia, organizácia aj moji spoluhráči budú pre mňa a moju rodinu vždy výnimoční, no teraz je čas žiť svoj detský sen tu v Toronte. Ďakujem každému za to, ako ma počas kariéry ovplyvnil, vždy budem za to vďačný,“ uviedol Tavares v stanovisku, ktoré zverejnil na svojom twitterovom účte.

Na svoje nové pôsobisko sa rozhodne teší. „Som nadšený, že začínam novú kapitolu svojej kariéry a tiež svojho života v Toronte ako hráč Maple Leafs. Cítim sa veľmi šťastný, že prichádzam do tímu s výborným mladým jadrom a môžem hrať tam, kde som sa naučil hrať a milovať túto hru. Už sa neviem dočkať,“ napísal Tavares.

Privítal ho aj Kadri

Na svojom Twitteri tiež zverejnil fotku, kde ako malý chlapec spí v posteli s obliečkami vo farbách Maple Leafs s popisom „nie každý deň môžete žiť svoj detský sen“. V Toronte ho stihol privítať aj nový spoluhráč Nazem Kadri. „Vitaj John Tavares, teraz môžme ísť pracovať,“ napísal Kadri na svojom twitterovom účte. „Vitaj doma, John Tavares,“ znelo zase privítanie od tímu Maple Leafs.

Rodák z Mississaugy pôsobil v tíme „ostrovanov“ od sezóny 2009/2010, v posledných piatich rokoch plnil funkciu kapitána. V ročníku 2017/2018 odohral všetkých 82 zápasov základnej časti NHL, získal v nich 84 bodov (37+47). S kanadskou reprezentáciou získal zlatú medailu na OH 2014 v Soči, bol tiež súčasťou víťazného tímu „javorových listov“ na Svetovom pohári 2016.