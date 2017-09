LOS ANGELES 4. septembra (WebNoviny.sk) – Americká speváčka Taylor Swift zverejnila pieseň …Ready For It ?, ktorá je ďalšou ochutnávkou z jej pripravovanej štúdiovky Reputation.

Fanúšikom najprv predstavila ukážku počas prenosu zo sobotného zápasu amerického futbalu na ESPN a neskôr ponúkla aj celú pieseň.

Dvadsaťsedemročná Swift predtým zo svojej šiestej štúdiovky predstavila singel Look What You Made Me Do aj s videoklipom. Nahrávka by sa mala dostať na trh 10. novembra.

Taylor Alison Swift

vydala debutový, eponymný album v roku 2006. Nadviazala naň štúdiovkami Fearless (2008), Speak Now (2010), Red (2012) a 1989 (2014). So všetkými nahrávkami, s výnimkou prvej, sa jej podarilo dobyť americký albumový rebríček Billboard 200.

Na konte má napríklad desať cien Grammy, 21 Billboard Music Awards či 19 American Music Awards vrátane Dick Clark Award for Excellence. V roku 2009 sa objavila v seriáli Kriminálka Las Vegas (2000 – 2015). Zahrala si aj vo filmoch Valentín (2010) a Darca (2014).