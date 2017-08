Taylor Swift zverejnila video k piesni Look What You Made Me Do

BRATISLAVA 28. augusta (WebNoviny.sk) – Americká speváčka Taylor Swift zverejnila videoklip k singlu Look What You Made Me Do.

Novinka mala premiéru počas nedeľňajšieho udeľovania cien MTV Video Music Awards, na ktorom interpretka spolu so spevákom Zaynom dostala cenu za najlepšiu spoluprácu vďaka videu k piesni I Don’t Wanna Live Forever. V klipe možno vidieť 27-ročnú Swift v rôznych oblekoch, prostredníctvom ktorých dáva verejnosti najavo, že sa zmenila a je z nej odvážnejšia žena, ktorú nezaujíma názor neprajníkov. Na svoj osobnostný prerod neskôr poukáže aj tým, že stojí na hŕbe svojich starších osobností známych z klipov a koncertov.

Nahrávka je prvou ukážkou z jej pripravovanej štúdiovky Reputation, ktorú Swift uvedie na trh 10. novembra. O vznik singla sa postarali spolu so speváčkou aj hudobník Jack Antonoff a traja členovia skupiny Right Said Fred – Richard Fairbrass, Fred Fairbrass a Rob Manzoli.

Taylor Alison Swift

* vydala debutový, eponymný album v roku 2006. Nadviazala naň štúdiovkami Fearless (2008), Speak Now (2010), Red (2012) a 1989 (2014). So všetkými nahrávkami, s výnimkou prvej, sa jej podarilo dobyť americký albumový rebríček Billboard 200. Na konte má napríklad desať cien Grammy, 21 Billboard Music Awards či 19 American Music Awards vrátane Dick Clark Award for Excellence. V roku 2009 sa objavila v seriáli Kriminálka Las Vegas (2000 – 2015). Zahrala si aj vo filmoch Valentín (2010) a Darca (2014).

Informácie pochádzajú z wesbtránky www.billboard.com a archívu agentúry SITA.