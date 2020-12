Technológia, ktorá vám pomáha chrániť zdravie

Aby sme čo najviac zabránili COVIDU-19 v jeho šírení, je nutné zabezpečiť dezinfekciu čo možno najviac predmetov, ktoré denne používame či už v kolektíve, na pracovisku, alebo v kruhu rodiny. Môžeme denne striekať dezinfekciu, najímať dezinfekčné tímy a prakticky si stále pripomínať, ako je všetko inak, alebo sa poobzerať po nejakom riešení, o ktorom sme možno ešte nepočuli.

Existujú totiž krajiny, ktoré sa s podobnými obavami vyrovnávajú už nejaký ten čas. Napríklad Japonsko, alebo Čína vzhľadom na koncentráciu obyvateľov vo veľkomestách a ich obmedzený životný priestor, mimoriadne dbajú na hygienu osobného prostredia. A práve z týchto vyspelých krajín prichádza inšpirácia, ako v takýchto dramatických časoch zachovať pokoj, a zároveň mať istotu, že sme v bezpečí. Sú to technológie. Konkrétne technológia dezinfekcie rizikových povrchov UV-C žiarením.

UV-C žiarenie je svetlo, ktoré spadá do ultrafialového spektra popri UV-A a UV-B, a má mimoriadne silné germicídne vlastnosti. Keďže nepreniká našou atmosférou, pretože je zachytávané jej vyššími vrstvami, je to práve veda a jej úspechy v technológiách, ktoré nám umožňujú toto žiarenie emitovať priamo na miestach, ktoré to vyžadujú.

E-dezinfekcia

Špeciálne trubice, ktoré vytvárajú vlnovú dĺžku okolo 254 nm, sú vďaka miniaturizácii natoľko kompaktné, že sa v súčasnosti montujú do naozaj praktických prístrojov, ktoré nám kontrolu nad osobným priestorom, a následný pokoj do každodenného života, môžu priniesť.

Ak však chceme začať dôverovať tejto technológii, najlepšie je opýtať sa na osobnú skúsenosť tých, ktorí sa so zdravotnými rizikami stretávajú najčastejšie, lekárov. Priestory v nemocniciach sa dezinfikujú takzvanými otvorenými germicídnymi UV-C žiaričmi, ktoré nemôžu byť používané v prítomnosti ľudí práve pre ich ultimátny výkon. Na druhej strane, optimalizácia výkonu tohoto žiarenia v kompaktných zariadeniach nám prináša možnosť dezinfikovať miesta a predmety dennej potreby na najvyššej možnej úrovni bez toho, aby sme samotnému procesu venovali čo i len kúsok času, či zdravia.

Rádiologička MUDr. Dana Martinková:

V nemocnici pracujem už takmer 15 rokov a chod nášho Rádiologického oddelenia, ako aj iných oddelení, si bez UV-C germicídnych lámp neviem predstaviť. Ich využitie je nenahraditeľné nielen u hospitalizovaných pacientov, ale najmä u pacientov z Centrálneho príjmu, u ktorých zobrazovacia diagnostika, akou je röntgen, ultrasonografia ci počítačová tomografia, z hľadiska akútnosti predbieha laboratórnu diagnostiku. U takýchto pacientov, najmä v dnešnej dobe neustále sa zvyšujúcej chorobnosti, nemožno jednoznačne vylúčiť rôzne infekcie, ktoré práve tieto UV-C lampy dokážu spoľahlivo eliminovať predtým, než prídu ich laboratórne výsledky, čím zabraňujú kontaminácii predmetov, zamestnancov a ďalších pacientov na rôznych modalitách, a tým zabezpečujú kontinuálny nepretržitý chod nášho oddelenia, ako aj celej nemocnice.

Germicídne UV-C žiariče s kontrolovaným výkonom určite odporúčam každému, kto sa chce vyhnúť kontaktu s rôznymi nežiadúcimi mikroorganizmami, akými sú baktérie, huby, vírusy, či roztoče, a to z hľadiska kompaktnosti, spoľahlivosti, a taktiež ako matka školopovinného dieťaťa, u ktorého, tak ako u iných detí v kolektívoch, je striktné dodržiavanie hygienických obmedzení takmer nemožné.

O víruse COVID-19 máme pomerne presné údaje o nákazlivosti, smrtnosti, ale aj o tom, že má viacero kmeňov, ktoré rôzne mutujú, a preto ho odborníci zaraďujú na zoznam patogénov, ktoré dokážeme oslabiť, dostať pod kontrolu, ale len ťažko sa ich zbavíme naveky. Preto je v tomto období najviac dôležitá prevencia a/alebo inak – dokonalá osobná hygiena.

Viac informácií nájdete na www.rockubot.sk

Tento článok je plateným reklamným obsahom Webnoviny.sk.

Informačný servis