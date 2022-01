Technologický startup PlanRadar získal počas investičného kola série B rekordných 69 miliónov dolárov na ďalší rozvoj digitalizácie v stavebníctve. Už sa presadzuje aj na Slovensku

PlanRadar, rakúsky startup vyvíjajúci inovatívny softvér pre mobilné zariadenia určený pre efektívnu výstavbu a správu realitných projektov, ktorý na Slovensku už využívajú napr. developeri HB Reavis a Reinoo, stavebná spoločnosť Stavflex alebo firmy pôsobiace v oblasti riadenia stavieb Armatrade GRP a ProClienta Group, získal od investorov na čele s renomovanými fondmi Insight Partners z USA a Quadrille Capital z Francúzska 69 miliónov dolárov na ďalší rozvoj podnikania. Vybraná čiastka je tretia najväčšia v rakúskej histórii série B. Zároveň je rekordná, ak zohľadníme, že ide o B2B spoločnosť, ktorá necieli na širokú verejnosť, ale na špecializované firmy – v tomto prípade zo sektoru stavebníctva a realít. Spomínaného kola sa zúčastnili aj investori, ktorí do PlanRadaru už investovali v minulosti[1]: či už ide o Cavalry Ventures, ale aj Headline, Berliner Volksbank Ventures a aws Gründerfonds. Novými investormi sa stali spoločnosti Proptech1, Russmedia a GR Capital.

Financovanie podporí PlanRadar v jeho medzinárodnej expanzii a ďalšom technologickom rozvoji. Počet kancelárií sa zdvojnásobí, pričom nové sa otvoria v Spojených štátoch, Austrálii, Rade pre spoluprácu v Zálive (ide o regionálnu organizáciu združujúcu Bahrajn, Katar, Kuvajt, Omán, Saudskú Arábiu a Spojené arabské emiráty), a ďalej v juhovýchodnej Ázii a Latinskej Amerike. Spoločnosť tiež zvýši investície do výskumu a vývoja – za tým účelom vytvorí nové technologické centrum a špecializovaný tím pre inovácie vlastného softvérového riešenia, ktoré do sektoru stavebníctva prinášajú toľko potrebnú digitalizáciu. Zároveň v priebehu nadchádzajúcich 12 mesiacov takmer zdvojnásobí svoj globálny počet zamestnancov, keď plánuje vytvoriť viac ako 200 nových pracovných miest.

PlanRadar sa od svojho založenia v roku 2013 v Rakúsku vo Viedni rýchlo etabloval ako popredné európske technologické riešenie s komplexnou platformou pre výstavbu a správu nehnuteľností (tzv. PropTech z anglických slov property a technology), prinášajúce pridanú hodnotu v každej fáze životného cyklu budovy. Len za 18 mesiacov od investičného kola série A, v ktorom PlanRadar získal 34 miliónov dolárov, zaznamenala spoločnosť nárast príjmov o viac ako 250 %. Zároveň viac ako zdvojnásobila zákaznícku základňu. Jej inovatívnemu riešeniu v súčasnosti dôveruje 14 500 zákazníkov a denne ho k podpore efektivity výstavby a zaisteniu vysokej kvality nehnuteľností využíva 100 000 profesionálov (developerov, projektových manažérov, stavbyvedúcich, architektov, správcov budov a i.), vo viac ako 60 krajinách sveta vrátane Slovenskej republiky.

Za rýchlym rastom PlanRadaru stoja neustále inovácie a záväzok ku globálnej expanzii: od roku 2020 spoločnosť vstúpila na 10 nových trhov naprieč Európou vrátane Ruska. Multinárodný tím s viac ako 200 zamestnancami hovorí so svojimi zákazníkmi vo viac ako 20 jazykoch a svoje kancelárie má vo Viedni, Londýne, Amsterdame, Moskve, Paríži, Madride, Miláne, Záhrebe, Varšave a Bukurešti. Jeho zastúpenie však nechýba ani v Prahe a Bratislave.

„Naším cieľom je uľahčiť a zefektívniť výstavbu a správu nehnuteľností. Dokázali sme, že o našu technológiu je obrovský záujem po celom svete. Sme hrdí na všetko, čo náš tím dosiahol. Zároveň sme vďační za podporu osvietených investorov, ktorí sú schopní oceniť pridanú hodnotu, ktorú našim zákazníkom prinášame – a to naprieč rôznymi trhmi a profesiami úzko spätými so sektorom stavebníctva,“ hovorí Ibrahim Imam, spoluzakladateľ a výkonný spoluriaditeľ spoločnosti PlanRadar.

„Tým, že sa PlanRadar podarilo zaviesť ako poprednú svetovú technologickú platformu, podieľame sa na transformácii celého odvetvia, ktoré sa dlhý čas zdráhalo prejsť k digitálnym technológiám. Ukazujeme, že ak zákazníkom poskytnete intuitívnu platformu, ktorá im uľahčí prácu, a navyše ju skombinujete s vysoko kvalitnými podpornými službami, potom prijímajú aj tie najmodernejšie technológie s otvorenou náručou. Až tak je to jednoduché,“ komentuje Sander van de Rijdt, druhý spoluzakladateľ a výkonný spoluriaditeľ spoločnosti PlanRadar.

„Výrazný rast, ktorý PlanRadar dosiahol, je dôkazom tvrdej práce a odhodlania celého tímu. Potenciál spoločnosti sme zaznamenali okamžite, avšak v pozitívnom dojme nás naďalej utvrdzoval celý tím, ktorý je silne orientovaný nielen na zákazníka a obchodné výsledky, ale aj na výchovu talentov. Sektor PropTech je pripravený na obrovský globálny rast – a PlanRadar je pre stavebný priemysel a realitný trh vstupenkou do jeho digitálnej budúcnosti,“ uvádza Thomas Krane, výkonný riaditeľ spoločnosti Insight Partners.

„PlanRadaru sa v čase svojho založenia v roku 2013 podarilo nájsť dieru na trhu. Tým, že veľmi rýchlo pochopil potreby zákazníkov a pružne reagoval na ich postrehy, sa stal skutočným lídrom v odbore. Sme nadšení, že môžeme urýchliť jeho ďalší rozvoj a pripojiť sa tak k silnej skupine investorov. Boli sme ohromení technológiou, tímom aj tým, ako prístup PlanRadaru pomáha s digitalizáciou v stavebníctve. Tešíme sa, že túto spoločnosť môžeme podporovať na jej ceste v ďalšej globálnej expanzii,“ uzatvára Brice Delome, partner v spoločnosti Quadrille Capital.

O PlanRadare

PlanRadar je softvérové ​​riešenie pre stavebných a realitných profesionálov fungujúcich na báze SaaS (z anglického Software as a Service alebo „softvér ako služba“). Svojim používateľom umožňuje pripojiť sa na diaľku ku cloudovej aplikácii a používať ju odkiaľkoľvek cez internet. Možno ho využiť pre stavebnú dokumentáciu a dozor na stavbe, riadenie porúch a úloh, pri odovzdávaní projektov, ich následnú správu a údržbu atď. Prostredníctvom webovej aplikácie vhodnej pre všetky prehliadače a všetky typy chytrých telefónov a tabletov (iOS, Android a Windows), je možné sledovať, zaznamenávať a zdieľať so svojim tímom akýkoľvek druh informácií prostredníctvom digitálnych stavebných plánov alebo BIM modelu. Digitalizácia pracovného postupu zlepšuje spoluprácu medzi všetkými účastníkmi stavebného procesu, znižuje chybovosť a šetrí čas: zákazníci PlanRadaru hlásia úsporu až 7 pracovných hodín týždenne. Spoločnosť so sídlom vo Viedni v Rakúsku umožňuje viac ako 14 500 profesionálom z viac ako 60 krajín sledovať, pripájať sa a riešiť stavebné a realitné projekty po celom svete. Viac o spoločnosti nájdete na www.planradar.com/sk/.

[1] V investičnom kole série B nejde o zisk prvotného rizikového kapitálu na rozjazd podnikania ako v seedovej fáze či sérii A. Jeho zámerom je posunúť dobre fungujúci produkt na ďalšiu úroveň a zvýšiť jeho trhový dosah. Investori v tejto fáze majú jasnejšiu predstavu o tom, ako veľmi a ako rýchlo sa im investície vrátia a podľa toho k nej tiež pristupujú.

