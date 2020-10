Teleskop NASA odhalil skryté bohatstvo Mesiaca

Americký Národný úrad pre letectvo a vesmír (NASA) objavil na Mesiaci vodu, vďaka ktorej by mohli vybudovať na prirodzenom satelite Zeme základňu. Informovali o tom v žurnáloch Nature a Astronomy.

Na rozdiel od predchádzajúcich objavov vody v trvale zatienených častiach kráterov, teraz našli molekuly v slnečných oblastiach. „Množstvo vody sa rovná približne 350 mililitrom na jeden kubický meter mesačnej pôdy,“ objasnila spoluautorka štúdie Casey Honniball.

Umiestnenie základne

Jej kolega Jacob Bleacher uviedol, že musia zistiť charakter vodných usadenín, čo im pomôže určiť možnosti jej budúceho využitia.

Nové dôkazy odhalili, že vody je na Mesiaci oveľa viac, ako si doteraz odborníci mysleli. Hannah Sargeant z Open University v Milton Keynes pre BBC News povedala, že práve ložiská vody môžu rozhodnúť o umiestnení budúcej základne na Mesiaci.

NASA avizovala, že v roku 2024 pošle na Mesiac prvú ženu a ďalšieho muža a pripraví sa tak na „ďalší obrovský skok“ – ľudský prieskum Marsu naplánovaný na nasledujúce desaťročie.

Podľa Sargeant je cieľom „prísť s udržateľnejším spôsobom výskumu vesmíru, čoho súčasťou je aj využitie miestnych zdrojov, a to najmä vody“.

Lietajúci teleskop Sofia

Vedci dospeli k objavom aj vďaka infračervenému teleskopu Sofia na palube upraveného Boeingu 747.

V inej štúdii sa zamerali na takzvané „studené pasce“, kde by mohla byť zachytená voda natrvalo. Zistili, že sa nachádzajú na obidvoch póloch a odhadli, že približne 40-tisíc štvorcových kilometrov povrchu Mesiaca má kapacitu na zadržiavanie vody.

Voda ako základ mesačnej ekonomiky

V nasledujúcich rokoch plánujú odštartovať niekoľko misií na Mesiac. Z dlhodobého hľadiska by chceli vybudovať na povrchu trvalé stanice.

Odborníci tvrdia, že voda v podobe ľadu by mohla tvoriť základ budúcej mesačnej ekonomiky, a to hneď, ako prídu na to, ako ju získať.

Na Mesiaci by tak mohli vyrábať raketové palivo, čo by bol oveľa lacnejší spôsob, ako ho posielať zo Zeme.

Vesmírni prieskumníci by mohli zmeniť vodu na vodík a kyslík, ktoré sa používajú na pohon vesmírnych zariadení. Tým by sa znížili náklady na vesmírne cestovanie.