Televízia Markíza prinesie na obrazovky slovenského Komisára Rex

BRATISLAVA 5. septembra (WebNoviny.sk) – Televízia Markíza uvedie vo štvrtok v premiére prvú časť seriálu Rex režisérov Petra Bebjaka a Róberta Švedu.

Novinku jej tvorcovia spracovali podľa legendárneho rakúsko-nemeckého seriálu Komisár Rex (1994 – 2010), ktorý zožal v 90. rokoch obrovský úspech.

Na základe pôvodného scenára

Nová slovenská kriminálka vzniká na základe pôvodných scenárov, dej je však zasadený do prostredia Bratislavy. Hlavnú rolu kapitána Richarda Majera si zahrá talentovaný herec Juraj Bača, ktorého si diváci mohli všimnúť už v ôsmej sezóne rodinného seriálu Búrlivé víno (2013 – 2017).

Z kastingu vyšiel podľa tvorcov Rexa ako ideálny typ, ktorý dokáže reprezentovať mladú generáciu a dodať tak seriálu súčasný nádych.

Rexa stvárňujú na striedačku hneď traja psí herci pôvodom z Poľska – Odin, Rex a Joši. Bača má už zoznamovanie so psami za sebou a nevšednú spoluprácu si nevie vynachváliť. „Pri prvom stretnutí ma ovoňali, povodil som si ich na vôdzke, prebehla medzi nami chémia, takže sme mohli začať nakrúcať,“ uviedol herec.

Pri nakrúcaní boli zároveň vždy prítomné trénerky, ktoré dohliadali na to, aby sa psy cítili komfortne. Na pľaci zároveň platilo pravidlo, že dotýkať sa ich mohli iba oni a herci, s ktorými hrali, aby ich nerozptyľovali iné osoby. To by totiž mohlo skomplikovať celý proces nakrúcania.

Latinák ako Šimeček

Ďalšou známou tvárou nového seriálu bude Lukáš Latinák, ktorý stvárni komického komisárovho asistenta Karola Šimečka. Tak, ako v origináli, ani v slovenskej verzii nebude mať so psom veľmi pozitívny vzťah. „Ja sa s Rexom až tak veľmi nekamarátim, kradne mi žemle,“ povedal so smiechom Lukáš Latinák.

Okrem dvojice ústredných hercov sa v seriáli objavia aj Gregor Hološka, Vladimír Jedľovský, Pavel Višňovský a ďalší.

Televízia Markíza po prvý raz uviedla Komisára Rexa krátko po jeho štarte v roku 1997. Na svoj obraz si Rexa pretvorili aj v Rusku alebo Poľsku, kde sa od roku 2012 s pretrvávajúcim úspechom vysiela ako Komisár Alex.

Seriál Rex budú na Markíze vysielať každý štvrtok o 20:30.

