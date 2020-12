Téma lyžiarskych stredísk ešte nie je uzavretá, všetko bude záležať od epidemiologickej situácie

Téma lyžiarskych stredísk ešte nie je uzavretá. Ako po rokovaní Pandemickej komisie vlády SR uviedol hlavný hygienik SR Ján Mikas, pri rozhodovaní treba vychádzať z epidemiologickej situácie. Tá je podľa neho zatiaľ veľmi vážna, treba mať však nachystaný aj plán, kedy by situácia lyžovačky dovoľovala.

Pandemická komisia v piatok prediskutovala aj semafor, ktorý predložilo ministerstvo dopravy. Konzílium odborníkov si ho má cez víkend preštudovať a v priebehu budúceho týždňa sa pokúsia vypracovať plán, ktorý by bol použiteľný.

„V súčasnosti nie je v našej vyhláške obmedzené lyžovanie a budeme to potrebovať upraviť. Čiastočne sa pozeráme aj na okolité krajiny, ako sa k tomu postavia,“ vysvetlil Mikas. Dodal, že Francúzsko, Taliansko a Nemecko skôr tlačia na to, aby lyžiarska sezóna nezačala skôr ako v januári, Rakúsko a Švajčiarsko plánujú niektoré lyžiarske strediská otvoriť.

„Musíme si zvážiť aj to, aby naši občania necestovali do týchto krajín a naspäť, čím by sa zase zvýšila mobilita a možnosť zanesenia infekcie, budeme sa snažiť nájsť kompromis,“ povedal hlavný hygienik. Tento kompromis si vie predstaviť, ak nebudú plné nemocnice a ľudia nebudú vo veľkom zomierať.

„Vieme si predstaviť aj kompromis, kde budú jasne nastavené pravidlá, kde bude mať miesto aj antigénové testovanie a dodržiavanie základných hygienických opatrení. Pracujeme na tom,“ uzavrel Ján Mikas.