Tempo európskych sankcií sa podľa Zelenského spomalilo, Leyenovú žiada o 10. balík (video+foto)

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vo štvrtok vyzval Európsku úniu (EÚ) na ďalšie opatrenia proti Rusku. O desiatom balíku európskych sankcií proti Rusku sa pritom podľa vlastných slov zhováral s predsedníčkou Európskej komisie Ursulou von der Leyen. Informuje o tom spravodajský portál CNN.

„Teraz sa tempo sankcií v Európe akosi spomalilo a teroristický štát sa, naopak, sankciám prispôsobuje. My to musíme dobehnúť. Musíme to napraviť,“ povedal Zelenskyj po boku Von der Leyen, ktorá pricestovala na oficiálnu návštevu Kyjeva spolu s európskym šéfom diplomacie Josepom Borrellom a ďalšími predstaviteľmi Únie.

Úspechy na bojisku nestačia

Spoločnou úlohou Európy je podľa Zelenského obmedziť schopnosti Ruska vyhýbať sa sankciám a „čím skôr túto úlohu dosiahneme, tým bližšie budeme porážke Ruskej federácie“.

„Nestačia len úspechy na bojisku. Potrebujeme vieru v slobodnú Európu, pokojnú Európu a zjednotenú Európu,“ dodal.

Putin riskuje budúcnosť Ruska

„Nútime (ruského vodcu Vladimira) Putina, aby platil za svoju ohavnú vojnu. Predtým, ako Rusko začalo túto vojnu, veľmi jasne sme sa vyjadrili o vážnych ekonomických dôsledkoch, ktoré uvalíme na Rusko, ak zaútočí na Ukrajinu. A dnes za to Rusko ťažko platí, keďže naše sankcie narúšajú jeho ekonomiku a vracajú ju naspäť o generáciu. Cenový strop na ropu už teraz stojí Rusko asi 160 miliónov eur denne a tlak budeme ďalej zvyšovať,“ vyjadrila sa šéfka Komisie.

„Európa je na strane Ukrajiny od prvého dňa, pretože vieme, že sa tu rozhoduje o budúcnosti nášho kontinentu. Vieme, že vy bojujete o viac ako len seba. V stávke je sloboda. Toto je boj demokracií proti autoritárskym režimom,“ pokračovala Von der Leyen. “

Ruský vodca Vladimir Putin sa „pokúša poprieť existenciu Ukrajiny, ale v skutočnosti miesto toho riskuje budúcnosť Ruska“, varovala podľa CNN.