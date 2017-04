Slovenské tenistky zabojujú proti Holandsku o elitu, v dvojhrách nastúpia Čepelová a Šramková

BRATISLAVA 21. apríla (WebNoviny.sk) – Jana Čepelová a Rebecca Šramková za domáce a Kiki Bertensová a Richel Hogenkampová v drese hostiek nastúpia vo dvojhrách v rámci víkendového bratislavského stretnutia Slovensko – Holandsko v play-off o svetovú skupinu Pohára federácie 2018 tenisových reprezentačných družstiev žien.

V sobotu sa na antuke pod zatiahnutou strechou Aegon arény NTC najprv predstavia Čepelová s Hogenkampovou a po nich Šramková s Bertensovou. Rozhodol o tom piatkový žreb programu v dejisku. V nedeľu sa postupne uskutočnia single Čepelová – Bertensová a Šramková – Hogenkampová a potom štvorhra, na ktorú kapitáni Matej Lipták a Paul Haarhuis nominovali páry Jana Čepelová, Kristína Kučová, resp. Cindy Burgerová, Arantxa Rusová. V súlade s pravidlami MS tímov ITF majú nárok na zmeny. Začiatok bude zhodne o 13.00 h.

V oficiálnej predbežnej nominácii SR bola štvorka singlového renkingu WTA Dominika Cibulková, ale počas minulotýždňového piatkového tréningu si pri páde zranila zápästie dominantnej pravej ruky a do pondelka bude mať spevňujúcu dlahu, možno nútene vynechá aj budúcotýždňový turnaj v nemeckom Stuttgarte. Nahradila ju národná fedcupová rekordérka Daniela Hantuchová.

Šramková berie súboje ako výzvu

“O singlovej zostave som sa rozhodoval včera a babám som oznámil, ako to asi nahlásim. Ešte som sa na to dobre vyspal a definitíva sa zrodila dnes ráno. Myslím si, že máme veľmi vyrovnaný tím so štyrmi výkonnostne rovnocennými hráčkami. Riadil som sa skôr intuíciou, že by to typovo takto mohlo byť dobré. Všetky naše hráčky sú vo výbornej forme. V súvislosti s Rebeccou zavážilo aj to, že sa jej darilo pri debute v tejto súťaži vo februári v Taliansku. Pevne verím, že z vtedajších pozitívnych emócií bude teraz ťažiť pred našimi fanúšikmi,” povedal Matej Lipták.

“Pravdupovediac, ani si tie moje dva vzájomné zápasy s Richel Hogenkampovou nepamätám, muselo to byť dávno. Všetko už je inak a nastúpim, akoby ani neboli. Budem sa snažiť preniesť na kurt to, čo som predvádzala v príprave. Celý týždeň sa mi trénovalo dobre, zahrali sme si aj nejaké fiftíny a gemy. Verím, že mi to pomohlo dobre sa naladiť na sobotu,” skonštatovala Jana Čepelová.

“Veľmi sa na tento zápas teším. Ako kapitán povedal, tie emócie vo mne stále sú. Budem sa usilovať podať opäť čo najlepší výkon. S Kiki Bertensovou som ešte nehrala. Párkrát som ju videla naživo, pozrela som si aj nejaké videá. Nepredpokladám, že by to proti členke Top 20 doma malo byť pre mňa emočne ešte náročnejšie ako v tom Taliansku. Beriem to ako výzvu,” vyhlásila Rebecca Šramková.

Karty sa obrátili v prospech Holandska

Dvadsaťtriročná Košičanka Čepelová má proti holandskej členke Top 20 Bertensovej, s ktorou bude hrať v nedeľu, pozitívnu bilanciu 3:2, mohla by na túto oponentku platiť. “Jedna prehra bola na antuke, jedna dávnejšie na ´harde´. Kiki poznám veľmi dobre. Mnohé tie naše zápasy boli vyrovnané a rozhodlo pár loptičiek. Zdravotné problémy, ktoré som mala vo februári v Taliansku, už pominuli. Bolo to chvíľkové, všetko je v poriadku,” referovala Čepelová.

Šramková vo februári proti Taliankam bola hlavnou strojkyňou víťazstva Sloveniek, ale následne sa jej nedarilo, ťahá šnúru štyroch prehier (Budapešť, Indian Wells, Miami, Biel): “Po tom Fed Cupe tam boli určité problémy, ktoré som si musela vyriešiť.” Dvadsaťročnú Bratislavčanku od marca už netrénuje jej otec Jozef Šramka, dohodla sa na spolupráci s Borisom Sedláčkom.

“Všetci vieme, koho v Dominike na tento zápas strácame. Karty sa obrátili v prospech Holandska, ktoré bude favoritom. Verím však nášmu tímu aj za týchto zmenených okolností. Azda nás ešte viac zomknú,” vyhlásil Matej Lipták ešte na stredajšej prezentačnej tlačovej besede tímu SR.

“V prítomnosti Cibulkovej som odhadoval naše šance ako 30-percentné, teraz stúpli. Slovensko však stále má výhodu domáceho prostredia a viac hráčok v prvej stovke svetového rebríčka. Podľa mňa teda zostali Slovenky favoritkami,” vyhlásil Paul Haarhuis.

Vo februári 2015 Slovenky prehrali

Slovensko figuruje na 13. priečke vo fedcupovom renkingu ITF, Holandsku patrí 8. pozícia. Držiteľky Fed Cupu 2002 Slovenky prehrali s Holanďankami 1:4 vo februári 2015 na antuke v Apeldoorne v 1. kole II. svetovej skupiny. Hostky poslala do vedenia Karolína Schmiedlová proti Bertensovej, ale potom Magdaléna Rybáriková prehrala s Rusovou aj Bertensovou a Rusová si poradila s Kar. Schmiedlovou. Slovenky neuspeli ani vo formálnej štvorhre.

Holandsko vedie v bilancii zo vzájomných súbojov 2:1. Slovenky v júli 1996 na antuke na dvorcoch Slovana v Bratislave v dueli o elitu prehrali 2:3, za domáce hrali Henrieta Nagyová, Karina Habšudová a v debli aj Radka Zrubáková. Tím SR dosiahol revanš v apríli 2006 na neutrálnej pôde v bulharskom Plovdive na turnaji I. skupiny euroafrickej zóny. O postačujúci náskok 2:0 sa v singloch postarali Rybáriková (6:3, 6:2 proti Elise Tamaelovej) a Hantuchová (4:6, 7:6 /5/, 6:2 proti Michaelle Krajicekovej). V debli Cibulková a Janette Husárová prehrali 6:1, 0:6, 4:6 s párom Marrit Boonstrová, Brenda Schultzová-McCarthyová.

Holandsko si v rokoch 1968 a 1997 zahralo finále Fed Cupu, vlani bolo v semifinále, v ktorom nestačilo na Francúzsko (2:3). Vo februári prehralo 1:4 v Minsku s Bieloruskom vo štvrťfinálovom 1. kole svetovej skupiny. V kádri boli Bertensová, Burgerová, Rusová a Krajiceková. Zo zdravotných dôvodov chýbala Hogenkampová. Slovenky v rovnakom termíne nečakane zvíťazili nad domácimi Taliankami 3:2 na antuke v hale PalaGalassi vo Forli v 1. kole II. svetovej skupiny. V porovnaní s terajším zložením bola namiesto zdravotne indisponovanej K. Kučovej v kádri Kar. Schmiedlová.

Možné rozšírenie svetovej skupiny

Vstupenky na oba dni stretnutia stoja zhodne 15 eur. Lístky sú v predaji v sieťach Ticketportal.sk a Predpredaj.sk a na recepcii NTC. Hlavným rozhodcom bude Kanaďan Tony Cho, empajrovými arbitrami Britka Alison Hughesová a Chorvátka Anja Vregová.

Ak ITF tento rok schváli rozšírenie svetovej skupiny Pohára federácie, družstvo SR bude v nasledujúcej sezóne v elitnej spoločnosti bez ohľadu na aprílový výsledok. Definitíva, či už od sezóny 2018 bude mať svetová skupina Fed Cupu šestnástich účastníkov namiesto doterajších ôsmich veľmi pravdepodobne padne 1. – 4. augusta na výročnom valnom zhromaždení ITF vo vietnamskom Hočiminovom Meste.

V tomto asociačnom termíne sa uskutočnia dve semifinále svetovej skupiny (USA – Česko a Bielorusko – Švajčiarsko), štyri duely play-off o elitu (Francúzsko – Španielsko, Rusko – Belgicko, Nemecko – Ukrajina a Slovensko – Holandsko) a kvarteto zápasov play-off o II. svetovú skupinu (Taliansko – Taiwan /pričom Taiwan sa zriekol výhody domáceho prostredia – pozn./, Rumunsko – Veľká Británia, Srbsko – Austrália a Kanada – Kazachstan). Finále MS tímov ITF 2017 je na programe 11. – 12. novembra.

Výsledok piatkového žrebu programu stretnutia Slovensko – Holandsko v play-off o svetovú skupinu Pohára federácie 2018 tenisových reprezentačných družstiev žien (22. – 23. apríla 2017, Bratislava, antuka pod zatiahnutou strechou Aegon arény NTC):

Sobota – dvojhry (postupne od 13.00 h):

Jana Čepelová – Richel Hogenkampová

Rebecca Šramková – Kiki Bertensová

Nedeľa (postupne od 13.00 h):

Dvojhry:

Jana Čepelová – Kiki Bertensová

Rebecca Šramková – Richel Hogenkampová

Štvorhra:

Jana Čepelová, Kristína Kučová – Cindy Burgerová, Arantxa Rusová

Kádre:

SLOVENSKO

Kristína Kučová (85. vo svetovom rebríčku WTA vo dvojhre, bez postavenia vo štvorhre)

Jana Čepelová (99. / 428.)

Rebecca Šramková (126. / 431.)

Daniela Hantuchová (226. / 541.)

kapitán: Matej Lipták

HOLANDSKO

Kiki Bertensová (20. / 28.)

Richel Hogenkampová (136. / 385.)

Cindy Burgerová (157. / 169.)

Arantxa Rusová (184. / 197.)

kapitán: Paul Haarhuis

Výsledok zatiaľ posledného vzájomného stretnutia (7. – 8. februára 2015, 1. kolo II. svetovej skupiny):

HOLANDSKO – SLOVENSKO 4:1

(Apeldoorn, Omnisport, antuka v hale)

Sobota:

Kiki Bertensová – Karolína Schmiedlová 2:6, 5:7

Arantxa Rusová – Magdaléna Rybáriková 6:3, 6:4

Nedeľa:

Kiki Bertensová – Magdaléna Rybáriková 6:1, 2:6, 6:1

Arantxa Rusová – Karolína Schmiedlová 6:3, 2:6, 6:4

Richel Hogenkampová, Michaella Krajiceková – Kristína Kučová, Kristína Schmiedlová 7:5, 6:1