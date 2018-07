Tenistka Viktoria Azarenková nemá zatiaľ istotu priamej účasti na US Open

NEW YORK 19. júla (WebNoviny.sk) – Bieloruská tenistka Viktoria Azarenková nemá istotu účasti v hlavnej súťaži na poslednom tohtoročnom grandslamovom turnaji US Open v New Yorku (27. augusta – 9. septembra).

Dvadsaťosemročná rodáčka z Minska, ktorá sa v minulosti dvakrát prebojovala do finále tohto podujatia (2012, 2013), je momentálne tesne pod čiarou ohraničujúcou právo priameho štartu v turnajovom „pavúku“.

Niekdajšej svetovej jednotke patrí v tohtotýždňovom vydaní rebríčka WTA 108. pozícia, od priamej účasti v hlavnej fáze dvojhry na US Open ju delí sedem bodov.