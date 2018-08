Tenistov na US Open trápia horúčavy, odstúpilo päť tenistov a trápil sa aj Djokovič

NEW YORK 29. augusta (WebNoviny.sk) – Vysoké teploty trápia tenistov počas úvodných dní záverečného grandslamu sezóny US Open v New Yorku. Až päť tenistov odstúpilo v utorňajšom programe pre dehydratáciu a problémy spôsobené teplotami, ktoré dosiahli takmer 38 stupňov Celzia.

Podľa francúzskeho tenistu Juliena Benneteaua by sa zápasy nemali hrať uprostred dňa. Tridsaťšesťročný Francúz strávil v utorok na kurte takmer tri a pol hodiny, keď zdolal Taliana Marca Cecchinata 3:1 na sety.

Fucsovic umieral po každej loptičke

Aj Srb Novak Djokovič sa v utorok viditeľne trápil. V stretnutí proti Maďarovi Mártonovi Fucsovicsovi nepredviedol v prvých troch setoch svoj optimálny tenis a až v závere stretnutia sa dostal do rytmu.

Podľa Djokoviča bolo smutné sledovať, ako počasie spôsobuje problémy mnohým hráčom. „Nebola to zábava hrať v takej horúčave,“ uviedol podľa portálu BBC Fucsovics a dodal: „Umieral som po každej loptičke. Bolo príliš horúco na tenis. Je to veľmi nebezpečné.“

Desaťminútová prestávka

Organizátori sa preto už v utorok rozhodli umožniť hráčom 10-minútovú prestávku po treťom sete. Podobné pravidlo je medzi ženami v platnosti už dávnejšie a umožňuje tenistkám dlhšiu prestávku medzi druhým a tretím setom.

Medzi hráčmi, ktorí v utorok nedokončili svoje stretnutia, patria Talian Stefano Travaglia, Ričardas Berankis z Litvy, Leonardo Mayer z Argentíny, Rus Michail Južnyj a Srb Filip Krajinovič. Pre 36-ročného Rusa to bol posledný grandslamový turnaj kariéry.