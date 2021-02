Tep Zsuzsovej srdca aj USB z domu Kočnera, prokurátor chce v prípade vraždy Kuciaka predložiť nové dôkazy

Prokurátor Vladimír Turan navrhuje v prípade vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej predložiť nové dôkazy. Ako informuje denník Sme na svojej internetovej stránke, malo by ísť o komunikáciu medzi Alenou Zsuzsovou a jej dcérou, doteraz nezverejnené videosekvencie zo sledovania novinárov, USB kľúče z domu Mariana Kočnera a tiež o záznam o tepe srdca Aleny Zsuzsovej deň po vražde.

Novými dôkazmi by mali byť citáty z aplikácie Threema „Kuciak dostane kres pi..u“ a „pracujem na odj…í čuráka“, ďalej komunikácia o „pasení oviec“, teda o vydieraní vplyvných ľudí cez erotickú komunikáciu, ktorá ukazuje vzťah medzi Marianom Kočnerom a Alenou Zsuzsovou.

K výpovedi kľúčového svedka Zoltána Andruskóa, že sa hľadal dobrovoľník z Maďarska, ktorý by zobral na seba vraždu, treba podľa prokurátora dodatočne vypočuť ďalších svedkov. Konkrétne ide o obvineného nitrianskeho podnikateľa Norberta Bödöra, podnikateľa Dušana K. a Iľju W., ktorý bol nedávno odsúdený ako hlava drogovej mafie. Nanovo by sa mala podľa prokurátora vyhodnotiť aj výpoveď Aleny Zsuzsovej, a to nie po častiach, ale ako celok.

Komunikácia medzi Alenou Zsuzsovou, jej dcérou a dcérinou triednou profesorkou má podľa prokurátora preukazovať, že Alena Zsuzsová po vražde narýchlo zmenila plány na tento deň. Prokurátor tiež žiada hlbšiu analýzu dosahu BTS staníc, podľa ktorých lokalizovali pohyb telefónov obžalovaných a tiež analýzu pohybu Aleny Zsuzsovej a Mariana Kočnera po Bratislave deň po vražde. Vladimír Turan tiež navrhuje ako dôkaz záznamy telefonických rozhovorov z väzby medzi Marianom Kočnerom a Petrom Tóthom, ktoré majú potvrdzovať vierohodnosť Tóthovej výpovede.