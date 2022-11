Teploty začínajú klesať – nezabudnite prezuť gumy a pozor aj na ďalšie zimné riziká

Na mnohým miestach Slovenska sa už postupne začína ochladzovať a pre motoristov sa blíži zimná sezóna. Ak ste ešte svoje auto neprezuli na zimu, mali by ste tak urobiť čo najskôr. Opatrní musia byť vodiči aj pri cestovaní do zahraničia, kde sa pravidlá pohybu áut v zime môžu výrazne líšiť, vrátane vysokého trestu za ich porušenie. Na prelome jesene a zimy čelia tiež motoristi aj ďalším rizikám spojeným s hmlou, dažďom, tmou alebo zvýšeným pohybom zvierat na ceste. Aj v týchto prípadoch prinášame odporúčania, ako predchádzať problémom a škodám.

Povinnosť používať zimné pneumatiky jasne stanovuje zákon o cestnej premávke. Ten pre nákladné autá ukladá povinnosť jazdiť v čase od 15. novembra do 31. marca len ak sú vybavené zimnými pneumatikami aspoň na jednej z hnacích náprav.

Pri osobných autách zákon nepredpisuje presný dátum ale uvádza, že zimné pneumatiky musí mať vodič na vozidle vtedy, ak sa na vozovke nachádza súvislá snehová vrstva, ľad alebo námraza.

Pre bezpečnosť teda nie je dôležitý dátum, ale poveternostné podmienky. Odborníci preto odporúčajú prezuť auto hneď, ako teploty klesnú pod 7°C. „Zimné pneumatiky sú svojím špeciálnym dezénom a gumenou zmesou na zimných cestách oveľa bezpečnejšie než letné. Brzdná dráha letných pneumatík môže byť totiž na zimných cestách dlhšia o 20 – 30%“, hovorí riaditeľ oddelenia likvidácie škôd na motorových vozidlách UNIQA Jiří Moravec.

Odporúčame vodičom, aby zákonné termíny na prezutie auta dodržiavali a zohľadňovali pri tom aj poveternostné podmienky. Počasie a teda aj vlhkosť na ceste sa môže zmeniť z večera do rána na námrazu a tá v kombinácii s letnými pneumatikami môže spôsobiť vážne dopravné nehody.

UNIQA každoročne eviduje prípady, keď v noci do rána nasnežilo a vodiči nám hlásili viacero dopravných kolízií, ktoré spôsobil šmyk alebo nedobrzdenie a následné nárazy do vozidiel zozadu.

Zimné, letné či celoročné – ako je to s poistným plnením?

Povinnosť používať zimné pneumatiky sa v poistných zmluvách neuvádza. Podľa všeobecných poistných podmienok je však poistený povinný dbať, aby poistná udalosť nenastala, najmä nesmie porušovať povinnosti smerujúce k odvráteniu alebo zmenšeniu nebezpečenstva, ktoré sú mu právnymi predpismi uložené. „Ku kráteniu plnenia by sme však pristúpili iba vtedy, ak by bola preukázaná príčinná súvislosť medzi vznikom škody a nesprávne zvolenými pneumatikami,“ hovorí Jiří Moravec z UNIQA.

Platí to aj pre prípad tzv. celosezónnych pneumatík, ktoré začínajú byť v móde už aj na Slovensku. Poisťovňa pri likvidácii škôd nerozlišuje medzi zimnými a celosezónnymi pneumatikami. Za zimnú pneumatiku sa považuje pneumatika s označením M+S (z anlg. mud and snow), ktorá sa používa na označenie zimných alebo celoročných pneumatík. Ak teda majú celoročné pneumatiky toto označenie, spĺňajú podmienky stanovené na jazdu v zime.

Ako je to s povinnosťou prezuť auto v okolitých krajinách

Okolité krajiny majú povinnosť zimnej výbavy pre vozidlá upravenú rôzne. Nezabúdajte preto, že ak cestujete za hranice Slovenska, musíte sa riadiť predpismi danej krajiny. Najmä v Rakúsku by vás nerešpektovanie predpisov mohlo vyjsť poriadne draho.

Česká republika: Zákon nestanovuje na prezutie vyslovene všeobecnú povinnosť, motoristi v Čechách majú jazdiť na zimných pneumatikách od 1. novembra do 31.marca v prípade, ak je na vozovke sneh, ľad alebo námraza. Pozor, niektoré úseky v ČR však zimnú výbavu povinne predpisujú. Tie cesty sú označené dopravnou značkou.

Foto: UNIQA

Rakúsko: Prezutie auta na zimu je povinné od 1.novembra do 15.apríla. Vodičom odporúčame túto povinnosť nepodceňovať, pokuty za neprezuté auto môžu dosiahnuť až niekoľko tisíc EUR.

Maďarsko: Neexistuje žiaden predpis, ktorý by vyžadoval používanie zimných pneumatík.

Poľsko: Prezuť auto na zimu sa iba odporúča, nie je to povinnosť.

Nemecko: Zimná sezóna v Nemecku trvá od 1. októbra do Veľkej noci. Autá musia byť v zimnej sezóne vybavené zimnými alebo celoročnými pneumatikami.

Hmla

Podľa štatistík je pravdepodobnosť usmrtenia účastníka cestnej premávky v hmle dvakrát vyššia ako inokedy. Viditeľnosť sa výrazne znižuje a hmla skresľuje vnímanie rýchlosti automobilov (vlastných a iných). Okrem toho na povrchu vozovky kondenzuje hmla a brzdná dráha sa na klzkom povrchu predlžuje. Vodič môže jazdiť len takou rýchlosťou, aby mohol zastaviť na vzdialenosť svojho výhľadu.

Zákerné sú najmä miestne hmly. Z úseku s dobrou viditeľnosťou sa môžete razom dostať do hmlistého oblaku, pričom niektorí vodiči ho prejdú bez spomalenia. Na to, aby došlo ku kolízii, však stačí niečo neočakávané na ceste. Okrem toho vodič takouto jazdou ohrozuje ďalších prichádzajúcich motoristov a dochádza k sekundárnym nehodám.

Pripomíname, že v hmlistých podmienkach s viditeľnosťou pod 100 metrov by mal vodič zapnúť zadné hmlové svetlo. Predné hmlové svetlo by malo svietiť iba v silnej hmle, snehu alebo daždi.

Tma

V tme existuje trojnásobné riziko usmrtia pri nehode ako počas dňa. Samozrejme, najviac ohrození sú chodci. Slovenská polícia pripomína, že zníženej viditeľnosti musí mať chodec idúci po krajnici alebo po okraji vozovky na sebe viditeľne umiestnené reflexné prvky alebo oblečený reflexný bezpečnostný odev. Reflexné prvky odporúčame nalepiť aj na podrážky topánok, bicykle, prilby, ale aj na barle či detské kočíky. Nezabúdajte na bezpečnosť svojich detí a zabezpečte im oblečenie a školské tašky, ktoré sú vybavené reflexnými a fluorescenčnými bezpečnostnými prvkami.

Majte na mysli, že pokiaľ sa pohybujete na ceste, za zníženej viditeľnosti a v neosvetlenom úseku, vodiči vás zaregistrujú neskoro, keď už nedokážu zabrániť nehode, a to ani pokiaľ sa pohybujú nízkou rýchlosťou. Chodca, ktorý používa na oblečení reflexné prvky, je možné vidieť na 150 – 200 metrov, čo dáva vodičovi dostatok času na to, aby spomalil, zastavil prípadne sa mu vyhol.

Strety so zverou

Na jeseň a v zime tiež každoročne stúpa počet nehôd následkom zrážky so zverou, ku ktorým dochádza skoro ráno alebo za tmy, kedy je na cestách horšia viditeľnosť. Podľa štatistík UNIQA poisťovne tvoria škody následkom stretu so zvieraťom asi 10% z celkových škôd na motorových vozidlách a najčastejšie sa stávajú skoro ráno alebo za tmy, kedy je na cestách horšia viditeľnosť. Kolízie so zverou majú často za následok vysoké škody a nezriedka aj zranenia posádky vozidla. Odborníci preto radia – ak už má k zrážke so zverou prísť, neoplatí sa s vozidlom manévrovať a vyhýbať sa zvieraťu vo vysokých rýchlostiach. Riskujete šmyk a tvrdý náraz do stromu alebo iného vozidla v protismere, čo môže mať často horšie následky.

V prípade, že ku kolízii dôjde, okamžite kontaktujte asistenčnú službu poisťovne, ktorá pomôže napr. s odtiahnutím vozidla, ak je nepojazdné. Určite nezabudnite privolať políciu, policajný zápis o nehode bude potrebovať poisťovňa pri riešení poistnej udalosti. Škody následkom stretu so zverou Vám poisťovňa uhradí z havarijného poistenia.

Polícia tiež upozorňuje, aby vodiči po zrážke so zvieraťom nijako nemanipulovali. Právo nakladať s uhynutou zverou má totiž len užívateľ poľovného revíru, ktorého po nehode privolá polícia. Ak by ste si uhynutú zver odviezli domov, hrozí Vám obvinenie z pytliactva.

