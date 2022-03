Terčom ruského útoku sa stal aj Ľvov, neďaleko mesta bolo počuť tri výbuchy (foto)

Starosta Ľvova Andrij Sadovyj uviedol, že toto mesto na západe Ukrajiny sa v sobotu popoludní stalo terčom útoku. Guvernér Ľvovskej oblasti Maksym Kozyckyj na mikroblogovacej sieti Twitter informoval, že východne od mesta bolo počuť tri silné explózie. Guvernér upozornil, že nasledovať môžu ďalšie údery a dodal, že ľudia by mali „zostať v krytoch“.

„Nechoďte na ulicu! Nič nefotografujte! Nečítajte informácie na anonymných kanáloch platformy Telegram a nešírte ich!,“ vyzval guvernér. Informuje o tom portál news.sky.com.

BREAKING: Communication tower near the city center of Lviv appears to have been bombed. Smoke can be seen rising just outside of downtown. #lviv #ukraine #UkraineWar pic.twitter.com/wt3EEJrBJP

— Jeff Paul (@Jeff_Paul) March 26, 2022