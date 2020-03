Termín olympiády v Tokiu nebude v jarnom období, šéf organizátorov to spochybnil

Medzinárodný olympijský výbor (MOV) síce ešte nerozhodol o náhradnom termíne konania OH 2020 v japonskom Tokiu, no podľa šéfa organizačného výboru Jošira Moriho by to malo byť opäť v letných mesiacoch. Po utorkovom oficiálnom odklade OH a PH na rok 2021 sa množili dohady, že by mohlo dôjsť k presunu na obdobie jari. Mori však v rozhovore pre japonskú televíziu tieto špekulácie spochybnil.

„Prvé návrhy by som rád ponúkol už koncom nasledujúceho týždňa. Hry by sa mali konať v lete, takže by sme mali rozmýšľať o mesiacoch jún až september,“ povedal. Hľadanie náhradného termínu má za úlohu špeciálna pracovná skupina, ktorú tvoria zástupcovia MOV aj organizačného výboru. Prebiehajú rokovania so zástupcami 33 medzinárodných športových federácií, ktorých športy sa predstavia na OH.

Pôvodne sa OH mali konať v Tokiu od 24. júla do 9. augusta 2020, PH potom od 25. augusta do 6. septembra 2020. Pandémia koronavírusu však otočila celý svet „naruby“, výnimkou nie je ani dianie v športe.

Prezident MOV Thoma Bach v piatok informoval zástupcov národných olympijských výborov, že nový termín konania OH 2020 by mal byť známy do štyroch týždňov. Podľa Bacha si celý proces vyžiada obete zo strany všetkých účastníkov rokovaní.