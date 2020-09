Tesco opäť pomôže komunitám, podporí vyše 230 lokálnych projektov. Získajte aj vy grant na zlepšenie vášho okolia

Nové lavičky v parkoch, kurzy nordic walkingu, mestské úle a mnohé ďalšie užitočné projekty na zlepšenie života v komunitách vznikli vďaka grantovému programu Tesca Vy rozhodujete, my pomáhame. Reťazec sa stará o slovenské komunity, v ktorých pôsobí, už viac ako 20 rokov, a to aj v čase po nástupe koronakrízy. Aktuálne Tesco vyhlásilo už 8. edíciu obľúbeného programu na podporu lokálnych projektov. Nápady a iniciatívy, ako zlepšiť kvalitu života vo svojom meste či v obci, môžu neziskové organizácie, školy či samosprávy prihlásiť až do 18. októbra, a to online na webstránke reťazca.

„V Tescu vyvíjame za každých okolností maximálne úsilie smerom k pomoci komunitám, a preto dlhodobo podporujeme iniciatívy, ktoré skrášľujú okolie a zlepšujú život vo všetkých regiónoch, kde pôsobíme. Vďaka programu Vy rozhodujete, my pomáhame sa nám doposiaľ podarilo podporiť takmer miliónom eur realizáciu 1 155 úžasných komunitných projektov. V jeho súčasnej edícii opäť rozdáme 170-tisíc eur na víťazné projekty. O podpore pre vybrané projekty rozhodnú zákazníci Tesca hlasovaním počas novembra a decembra tohto roka. Aj týmto spôsobom prinášame pre každého jedinečnú možnosť podieľať sa zlepšovaní života vo svojej komunite. Už teraz sa tešíme na nové nápady a iniciatívy – očakávame, že v aktuálnej edícii pribudnú aj návrhy, ako sa vyrovnať so súčasnou mimoriadnou situáciou po nástupe koronakrízy či ako podporiť zdravie a imunitu,“ hovorí Veronika Bush, riaditeľka komunikácie Tesca na Slovensku.

Vďaka podpore Tesca dokážu miestne organizácie, školy či samosprávy skrášľovať svoje okolie, pomáhať zlepšovať životy ľudí i zvierat či podporovať deti a mládež vo voľnočasových aktivitách v komunitách naprieč Slovenskom.

Z doručených prihlášok vyberie komisia odborníkov zložená zo zástupcov Tesca aj Nadácie Pontis 231 finalistov. Už v januári budúceho roka – aj na základe hlasovania zákazníkov – autori vybraných projektov získajú podporu z grantového programu vo výške 300, 600 alebo

1 300 eur.

V uplynulých edíciách programu Vy rozhodujete, my pomáhame rozdali zákazníci Tesca najviac hlasov projektom na podporu športu a zdravia. V ostatnej siedmej edícii sa do hlasovania zapojil rekordný počet nakupujúcich – zákazníci reťazca odovzdali až 4 milióny žetónov získaných za každý nákup do hlasovacieho zariadenia.

Vďaka programu Vy rozhodujete, my pomáhame sa zrealizovalo v regiónoch napríklad:

48 kultúrnych podujatí

36 ihrísk

63 vzdelávacích aktivít

17 úprav verejných záhrad a parkov

9 detských táborov

4 dopravné ihriská

3 pomoci pre útulky pre zvieratá

5 aktivít na ochranu včiel

Zdroj: Tesco SR

Pravidlá programu a informácie o všetkých edíciách sú na https://tesco.sk/pomahame/.

Informačný servis