Tesco pomáha rodinám v núdzi aj v aktuálnej mimoriadnej situácii

Podpora komunít zohráva dôležitú úlohu vo všetkom, čo Tesco na Slovensku robí. V aktuálnej mimoriadnej situácii sa pomoc rodinám v núdzi stala naliehavejšou ako kedykoľvek predtým. Reťazec preto prichádza s doposiaľ najväčšou mimoriadnou podporou pre ľudí v ťažkej situácii. Tesco daruje potraviny a ďalšie potrebné výrobky nevyhnutné pre každú rodinu v núdzi v hodnote viac ako 172-tisíc eur.

Súčasťou mimoriadnej pomoci od Tesca pre ľudí v núdzi budú napríklad produkty zo sortimentu trvanlivých potravín, čistiacich prostriedkov či starostlivosti o dieťa. Po diskusii so svojimi charitatívnymi partnermi im reťazec dodá množstvo vopred dohodnutých potravín už v priebehu nasledujúcich dní.

Aktuálna situácia spôsobuje ťažkosti desiatkam tisíc rodín po celej krajine. Prijaté preventívne nariadenia obmedzili nielen sociálny, ale aj pracovný život mnohých ľudí, ktorí potrebujú podať pomocnú ruku. Tesco chce pomôcť najviac, ako je to možné, a preto naďalej napĺňa svoj záväzok podpory komunít kolegov a zákazníkov.

Mimoriadnu pomoc formou darovania potravín v hodnote 172-tisíc eur poskytne reťazec v spolupráci s partnermi z neziskového sektora: Potravinová banka Slovenska, Slovenská katolícka charita, Evanjelická diakonia, Depaul Slovensko a OZ Vagus.

Program darovania potravín pre ľudí v núdzi pokračuje v Tescu aj v aktuálnej mimoriadnej situácii. Foto: Tesco Stores SR

Tesco si uvedomuje význam spolupatričnosti a solidarity v komunitách medzi kolegami aj zákazníkmi. „V ťažkej situácii sa za súčasných mimoriadnych okolností môže ocitnúť ktokoľvek. Popri maximálnom úsilí, ktoré vynakladáme na ochranu zdravia našich zákazníkov a kolegov, sme hľadali cesty, ako ešte viac podporiť rodiny v núdzi. Teší ma, že v spolupráci s našimi dlhodobými partnermi z neziskového sektora sa podarilo nájsť spôsob, ako podať pomocnú ruku tým, ktorí to teraz potrebujú najviac,“ uviedol Martin Kuruc, výkonný riaditeľ Tesca na Slovensku.

Reťazec podporuje lokálnych partnerov nepretržite. Aj za súčasných mimoriadnych okolností Tesco pokračuje v darovaní prebytkových prebytkov, vďaka čomu každodenne podporuje ľudí v núdzi. Len za posledný týždeň Tesco darovalo viac než 37 ton potravín, z ktorých bolo pripravených 90-tisíc porcií jedla.

„Sme veľmi radi, že spolupráca pri darovaní potravinových prebytkov naplno prebieha napriek aktuálne sťaženým podmienkam a vyššiemu pracovnému zaťaženiu kolegov v Tescu. Táto pomoc bola vždy celospoločensky prospešná, no dnes na nej záleží ešte o kúsok viac. Vážime si, že Tesco vytrvalo pomáha rodinám, ktoré to teraz potrebujú najviac. Rovnako sme vďační za mimoriadny dar a urobíme maximum pre to, aby sme čo najlepšie zabezpečili distribúciu jedla a potrebných produktov rodinám v núdzi,“ uviedol Marko Urdzík, predseda Potravinovej banky Slovenska.

Informačný servis