Tesco spúšťa najväčšiu potravinovú zbierku, pomôže ľuďom v núdzi

Trvanlivé potraviny a drogériu môžu zákazníci darovať aj prostredníctvom Tesco Online nákupov.

Tescu záleží na tom, aby ľudia vnúdzi prežili aj vsúčasnej mimoriadnej situácii čo najkrajšie vianočné sviatky. Reťazec preto organizuje 8. Vianočnú potravinovú zbierku, ktorá je najväčšou aktivitou svojho druhu na Slovensku. Zákazníci môžu od 19. novembra do 3. decembra 2020 darovať trvanlivé potraviny adrogériu vo všetkých 153 obchodoch Tesca na Slovensku. Zapojiť sa apomôcť môžu aj pri online nákupe prostredníctvom služby Tesco Online nákupy. Reťazec po skončení zbierky rozdelí medzi spolupracujúce charitatívne organizácie aj finančnú pomoc navyše – vo výške 20 % hodnoty vyzbieraných potravín a drogérie.

Tesco si uvedomuje zložitú situáciu mnohých rodín, ktoré sa za súčasných okolností ocitli v núdzi. „V súčasnej náročnej situácii je starostlivosť o tých najzraniteľnejších dôležitejšia než kedykoľvek predtým. Koronakríza má nepriaznivý vplyv na mnohé rodiny i jednotlivcov. Sme veľmi radi, že tento rok organizujeme už 8. edíciu našej obľúbenej Vianočnej potravinovej zbierky a spoločne s našimi zákazníkmi tak pomôžeme ľuďom v núdzi. V Tescu si prajeme, aby si každý mohol dopriať čo najkrajšie a najpokojnejšie vianočné obdobie. Veľmi sa preto tešíme, že darované potraviny a drogéria sa dostanú k tým, ktorí ich najviac potrebujú, ešte pred vianočnými sviatkami,“ hovorí Veronika Bush, riaditeľka komunikácie Tesca na Slovensku.

Vianočná potravinová zbierka bude v obchodoch Tesca prebiehať dva týždne: od štvrtka 19. novembra do štvrtka 3. decembra 2020. Prostredníctvom Tesco Online nákupov môžu zákazníci darovať potraviny alebo drogériu od 18. novembra až do 24. decembra 2020. Zapojiť sa môžu všetci zákazníci, ktorí sa pri svojom bežnom nákupe rozhodnú kúpiť trvanlivé potraviny alebo drogériu navyše a darovať ich ľudom v núdzi, ktorí ich teraz najviac potrebujú. Vhodné na darovanie sú rôzne produkty ako napríklad ryža, cestoviny, múka, cukor, olej, konzervy, zaváraniny, čaj, káva, pracie prostriedky alebo mydlá či šampóny. Zákazníkom, ktorí sa chcú zapojiť do zbierky, v predajniach ochotne poradia kolegovia z Tesca alebo dobrovoľníci z charitatívnych organizácií. Darovanie potravín je veľmi jednoduché a bezpečné – stačí ich po zakúpení odovzdať na vyznačené miesto za pokladničnou zónou alebo dobrovoľníkom z charít. Pri online nákupe majú zákazníci na výber spomedzi 6 pripravených balíčkov pomoci, konkrétne v hodnote od 5 do 12 eur.

Tesco si uvedomuje, aká dôležitá je spolupatričnosť a solidarita v komunitách, kde pôsobí. „Každá pomoc sa teraz počíta a každý darovaný produkt má obrovský význam. Nesmierne si vážime príspevok všetkých zákazníkov, ktorých chceme povzbudiť, aby pomohli spolu s nami. Naši dlhoroční partneri z charitatívnych organizácií distribuujú vyzbierané produkty ľuďom v núdzi. Potraviny sa tak rýchlo a bezpečne dostanú k najzraniteľnejším skupinám obyvateľstva, ktoré potrebujú pomoc najmä v tomto období,“ dopĺňa Veronika Bush z Tesca. Aby Tesco pomohlo ešte viac, každoročne medzi spolupracujúce charitatívne organizácie rozdelí aj finančnú pomoc navyše, a to vo výške 20 % hodnoty vyzbieraných potravín a drogérie.

„Naša nezisková organizácia i naši partneri pociťujú zvýšený záujem ľudí o potravinovú pomoc. Čoraz viac ľudí naprieč spoločnosťou je zasiahnutých už aj ekonomickými dosahmi koronakrízy. Je fantastické, že naša dlhodobá spolupráca s Tescom pokračuje aj vtomto neľahkom čase, keď je pomoc tak veľmi potrebná. Urobíme všetko, čo je v našich silách, aby sme čo najrýchlejšie a najefektívnejšie zabezpečili distribúciu darovaných potravín,“ uviedol Marko Urdzík, predseda Potravinovej banky Slovenska.

Okrem Potravinovej banky Slovenska reťazec spolupracuje aj s ďalšími charitatívnymi organizáciami ako Slovenská katolícka charita, Evanjelická diakonia, Vagus a Depaul. Navyše, do 8. ročníka potravinovej zbierky sa zapájajú taktiež dodávatelia Tesca. Reťazec pre firmy pripravil samostatnú potravinovú zbierku tak, aby sa mohlo zapojiť čo najviac partnerov.

Potravinová zbierka Tesca je najväčšou a najtradičnejšou akciou svojho druhu na Slovensku. Reťazec ju organizuje už od roku 2013. K ľuďom v núdzi či sociálne slabším rodinám vo všetkých regiónoch Slovenska sa dostalo dokopy už 688 ton potravín a drogérie. V reakcii na vypuknutie koronakrízy Tesco tento rok zorganizovalo aj mimoriadnu letnú potravinovú zbierku. Spoločné úsilie Tesca a jeho zákazníkov sa vyplatilo. Táto mimoriadna potravinová zbierka úspešne pomohla ľuďom v ťažkých životných situáciách – vyzbieralo sa vyše 28 ton potravín.

Tesco si uvedomuje, že pomoc ľuďom ohrozeným koronakrízou je potrebná neustále. Po vypuknutí krízy v apríli tohto roka reťazec pomohol tým najzraniteľnejším vďaka potravinovému daru v hodnote 172-tisíc eur, ktorý zahŕňal potraviny a ďalšie nevyhnutné výrobky.

Tesco pomáha ľuďom v núdzi každý deň, a to vďaka darovaniu nepredaných potravín. Význam takéhoto darovania sa naplno potvrdil tento rok po vypuknutí koronakrízy. Od začiatku súčasnej mimoriadnej situácie – v marci tohto roka – reťazec daroval viac ako 1 225 ton potravín, z ktorých bolo pripravených 2,97 milióna porcií jedla. Takéto skvelé čísla sa Tescu podarilo dosiahnuť vďaka tomu, že nepredané potraviny daruje ľuďom v núdzi všetkých 153 obchodov reťazca.

