Tesco zvyšuje platy zamestnancov na Slovensku, vyčlenilo milióny eur

BRATISLAVA 10. septembra (WebNoviny.sk) – Platy zamestnancov spoločnosti Tesco na Slovensku v tomto roku stúpnu v priemere o 13 %. Ako informuje firma, mzdy zvyšovala v dvoch fázach.

Prvé zvýšenie nastalo v januári a druhé zvyšovanie platov nadobudlo účinnosť 1. septembra. Týka sa zamestnancov v obchodoch a distribučných centrách a ide o priemerný údaj, keďže firma platy upravuje podľa pracovného zaradenia.

„Tento rok naša spoločnosť investuje do platov našich kolegov 9 mil. eur, čo predstavuje najvyššiu celkovú investíciu do miezd za posledné roky,“ uviedol výkonný riaditeľ pre Tesco na Slovensku Martin Kuruc. Prístup spoločnosti Tesco ocenila aj zástupkyňa odborovej organizácie Damgar Alterová, ktorá privítala, že Tesco si uvedomuje dôležitosť investícií do vlastných zamestnancov.

Spoločnosť Tesco pôsobí na Slovensku už vyše 20 rokov. V súčasnosti v krajine prevádzkuje viac ako 150 obchodov rôznych formátov a 18 čerpacích staníc. Po celom Slovensku zamestnáva 10 tis. ľudí, čo ho radí medzi trojicu najväčších súkromných zamestnávateľov v krajine.