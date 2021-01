Testovanie na koronavírus COVID-19 v Košiciach (zoznam odberných miest)

Okrem Nitry prebieha od piatka 8. januára do nedele 10. januára testovanie na ochorenie COVID-19 aj v Košiciach.

Ako informuje metropola východu na svojom webe, odberné miestnosti sú v piatok 8. januára otvorené v čase od 16.00 do 20.00. V sobotu 9. januára a v nedeľu 10. januára to bude v čase od 9.00 do 17.00. „Iné časy sú vyznačené priamo pri danom odberovom mieste,“ upozorňuje. Testuje sa prevažne na základných školách a zriadené sú taktiež dve veľkokapacitné odberové miesta, a to v budove Magistrátu mesta Košice a v Košických kultúrnych centrách na Kukučínovej ulici.

Testovať sa bude aj v areáli spoločnosti U. S. Steel Košice (USSK). Agentúru SITA o tom informoval hovorca USSK Ján Bača.

„Vyzývame týmto všetkých zamestnancov, aby túto možnosť využili, či už v mieste svojho bydliska, alebo v areáli U. S. Steel Košice. Ochránite seba aj svojich blízkych. Vaše zdravie a životy sú na prvom mieste. Pre plynulé zabezpečenie výroby je veľmi dôležité, aby zamestnanci dali svojim nadriadeným informáciu o pozitívnom, ale aj negatívnom výsledku testu,“ uviedol Bača.

Časy testovania prispôsobili zmennosti, preto dnes začali s testovaním skôr ako v meste. Dnes sa vo fabrike testuje od 13:30 do 20:00 a počas víkendu od 7:00 do 19:00.

Ako na utorňajšom brífingu povedal primátor mesta Jaroslav Polaček, neplánujú pretestovať každého obyvateľa mesta, ale prioritne ľudí, ktorí nemôžu vykonávať svoju prácu z domu, tých, ktorí sa starajú o svojich blízkych, či ľudí v kritickej infraštruktúre.